Preso era monitorado e tirou tornozeleira eletrônica para frequentar piscina de condomínio - Divulgação/PCERJ

Publicado 08/12/2023 19:29

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam no fim da tarde da quinta-feira (7) um homem de 38 anos, em um apartamento de alto padrão no bairro Aterrado, em Volta Redonda, A detenção foi em cumprimento a um mandado de prisão condenatório expedido em 17 de outubro, após um trabalho de monitoramento de informações e inteligência.

O homem foi preso em flagrante, no dia 18 de dezembro de 2018, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda, com 75 pinos de cocaína. Na ocasião, de acordo com as informações da Polícia Civil, o preso ofereceu R$ 5 mil aos polícias para não ser preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, ele é associado ao líder do Comando Vermelho no Jardim Belmonte, vulgo Thiago Cabeça, que se encontra foragido da Justiça.

Por determinação judicial, o preso era monitorado por GPS (tornozeleira eletrônica), e relatou aos policiais que retirou o equipamento para frequentar a piscina do condomínio. Ele será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado, à disposição da Justiça.