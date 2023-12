Policiais cumpriram mandado de prisão expedido em outubro de 2023, por tráfico de drogas - Divulgação/PCERJ

Volta Redonda - Um homem - de idade não informada - foi preso por policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) no fim da tarde desta quarta-feira (6), na saída da Usina Presidente Vargas (CSN), no bairro Retiro, em Volta Redonda. Contra ele havia um mandado de prisão condenatória, expedido em 3 de outubro de 2023, por tráfico de drogas.

O homem foi preso no dia 17 de novembro de 2020, no bairro Açude I, em Volta Redonda, com 400 pinos de cocaína. Na ocasião ele confessou que traficava na localidade, e era associado à organização criminosa Comando Vermelho.

O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.