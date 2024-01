Dupla foi identificada como moradores do Rio de Janeiro, e estavam em um poste instalando internet irregular - Divulgação/PCERJ

Dupla foi identificada como moradores do Rio de Janeiro, e estavam em um poste instalando internet irregularDivulgação/PCERJ

Publicado 25/01/2024 10:05 | Atualizado 25/01/2024 10:46

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam por volta das 17h desta quarta-feira (24) dois homens que estavam instalando internet ilegal - “gatonet” - no condomínio Minha Casa, Minha Vida no bairro Três Poços, em Volta Redonda.



Os agentes estavam em investigação no local, quando avistaram dois homens, sem uniformes ou identificação de operadoras de telecomunicação, com uma escada em um poste, instalando cabos de internet. Os dois foram identificados pelos policiais como moradores do Rio de Janeiro, e a equipe policial identificou ainda que eles cortaram os cabos de fibra ótica das outras operadoras, para que somente eles pudessem operar na localidade.



De acordo com a Polícia Civil, a “gatonet” estava sendo oferecida com autorização do tráfico, que impedia que demais operadoras realizassem o conserto ou novas instalações na área. Com os detidos foram apreendidos escadas, cabos de fibra ótica, aparelhos de fusão de fibra ótica, alicates, caixas de distribuição, roteadores, todos equipamentos necessários para instalação de internet. Ao revistarem o carro que os homens utilizavam, os policiais encontraram ainda diversos roteadores de outras operadoras, que foram retirados das residências dos moradores da localidade.



A dupla foi indiciada por associação criminosa; interromper serviço telemático; desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações; e financiamento e custeio do tráfico. Os presos serão recolhidos ao sistema penitenciário, onde permanecerão acautelados e à disposição da justiça. O material foi apreendido, e as investigações continuam para apurar outros envolvidos.



A Polícia Civil solicita a colaboração da população, que pode fazer denúncias por meio do Disque Denúncia (Whatsapp) da 93a DP: (24) 3339-2462. O sigilo é garantido.

