Sistema vai permitir acessar de modo remoto vazão, pressão, fechamento e abertura de válvulas da rede de abastecimento - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 25/01/2024 10:23

Volta Redonda - O Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) está investindo na atualização tecnológica do sistema de monitoramento do abastecimento de água do município. A contratação da startup Embeddo, de Volta Redonda, por meio de licitação, dá sequência ao processo de automação iniciado em 2007 na autarquia e colocará o Saae-VR na vanguarda com a utilização da tecnologia IoT (Internet das Coisas).

“O monitoramento em tempo real por meio da aplicação das tecnologias dos processos de saneamento, da informação e telecomunicação, a fim de melhorar a qualidade do tratamento e distribuição de água, permite a redução de custos operacionais, otimização do consumo de energia elétrica e controle de perdas no sistema”, afirmou o diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.

Ele acrescentou que a gestão será ainda mais facilitada graças à modernização da automação e a interligação dos sistemas, gerando otimização no sistema de distribuição de água. “Com a implantação da Internet das Coisas, poderemos antecipar os problemas. Vamos prever a falta d’água, acelerar a tomada de decisão e agilizar o reparo quando identificado um problema. Tudo isso vai minimizar os transtornos à população”, explicou PC.

Para apresentar o processo de modernização, o diretor-presidente do Saae-VR convidou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), Sérgio Sodré, e o engenheiro de Controle e Automação da Embeddo, João Manoel Costa Cardoso, para um encontro no setor de Eletromecânica, Conservação de Energia, Automação e Controle da autarquia, que fica no bairro Coqueiros.

O representante da Embeddo explicou que a implementação da Internet das Coisas permite acesso a informações em tempo real, com gráficos, indicadores e demais dados de supervisionamento do suprimento de água do município – como, por exemplo, a medição da vazão, pressão e fechamento e abertura de válvulas que compõem o anel hidráulico. “Tudo isso ao alcance das mãos, utilizando o aparelho celular”, ressaltou.

Abertos à inovação

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, destacou a receptividade à inovação do diretor-presidente do Saae-VR – que é refletida em sua equipe – e também a competência da startup volta-redondense responsável pela modernização do sistema na autarquia.

“A implementação da tecnologia IoT diminui o tempo de resposta, tornando o serviço mais eficaz”, disse Sodré, enumerando outras possibilidades de utilização do recurso no serviço público, como na previsão de alagamentos e lembrando que o prefeito Antonio Francisco é um grande apoiador da inovação.