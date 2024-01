Em operação na localidade conhecida como Grota, PMs apreenderam o equivalente a R$ 2.024 em entorpecentes - Divulgação/PMERJ

Publicado 25/01/2024 11:02

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM realizaram uma operação contra o tráfico de drogas no início da manhã desta quinta-feira (24), no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, e apreenderam mais de R$ 2 mil em entorpecentes.

De acordo com as informações da PM, a operação foi realizada na localidade conhecida como Grota, na Servidão Três Pontas. As equipes visualizaram vários elementos que estariam vendendo drogas no local e realizaram um cerco. No entanto, os suspeitos perceberam a presença dos policiais e conseguiram escapar.

Após uma varredura na área, os PMs encontraram oito pinos de cocaína de R$ 30; 40 pinos de cocaína de R$ 10; 107 pinos de cocaína de R$ 2; 18 pedras de crack de R$ 30; 23 pedras de crack de R$ 20; 17 tiras de maconha de R$ 10 - totalizando R$ 2.024 - e um rádio transmissor.

O material apreendido foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.