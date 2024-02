Governo municipal vai investir cerca de R$ 300 mil na futura unidade, localizada no nº 500 da Rua Baltazar de Souza, no Eucaliptal - Cris Oliveira/Secom PMVR

Governo municipal vai investir cerca de R$ 300 mil na futura unidade, localizada no nº 500 da Rua Baltazar de Souza, no EucaliptalCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 16/02/2024 13:55

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), já iniciou as obras de construção do futuro Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Eucaliptal, o 37º a ser construído no município. Até o momento, já foram concluídos os serviços de demolição e construção de alvenaria; serviços hidráulicos nos banheiros e uma parte dos serviços de elétrica; remoção do forro; remoção do piso; e serviços de contrapiso. A próxima etapa da obra será a colocação do piso.

No total, o governo municipal vai investir cerca de R$ 300 mil na futura unidade, localizada no nº 500 da Rua Baltazar de Souza – onde funcionava a Residência Inclusiva, que agora atende aos pacientes no Brasilândia. A futura unidade será composta por uma ampla estrutura com recepção, duas salas de atendimento particularizado, uma sala administrativa, um Telecentro, uma sala de atendimento coletivo, um auditório, uma copa /cozinha, uma sala de coordenação, uma sala de arquivo e conjunto de banheiros.

Quando iniciar suas atividades, o Cras Eucaliptal será referência de atendimento para o bairro, cujos moradores atualmente estão referenciados para atendimento no Cras Rústico. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), será feito um estudo juntamente ao Departamento de Vigilância Socioassistencial para identificar se bairros limítrofes ao Eucaliptal serão referenciados ao novo Cras, ou se permanecerão referenciados aos demais Cras da Regional VI - que é composta pelas unidades do Rústico, São Carlos, São Cristóvão e Jardim Ponte Alta.

“Os profissionais do Cras do Rústico certamente têm feito um ótimo atendimento aos moradores do Eucaliptal, mas uma das nossas metas é fazer com que esses serviços estejam ainda mais perto da população. Com certeza, essa unidade do Eucaliptal, quando pronta, vai facilitar a vida de todos os moradores”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

A importância do Cras

As unidades do Cras estão situadas em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, prestando serviços socioassistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos, e reconhecidas como uma unidade de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

O Cras amplia o acesso aos direitos de cidadania e busca prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais, e o rompimento de vínculos familiares, ao articular esses serviços no seu território de abrangência e com atuação intersetorial. Entre as iniciativas que o morador pode encontrar ao buscar a unidade mais próxima de sua casa estão o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), campanhas socioeducativas, palestras e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).