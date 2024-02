Unidade Básica de Saúde da Família São Geraldo vai atender 24 horas a partir desta sexta-feira (16) - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 16/02/2024 14:06

Volta Redonda - Dando continuidade às ações de ampliação aos atendimentos para pacientes com dengue, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), manterá aberto os três centros de hidratação neste fim de semana, dias 17 e 18 de fevereiro. A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) São Geraldo vai atender 24 horas a partir desta sexta-feira (16), e as UBSFs dos bairros 249 e Santa Cruz estarão abertas das 7h às 22h.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde de Volta Redonda, Vanessa Huguenin, destaca que as três unidades de saúde estão preparadas para realizar o primeiro atendimento aos pacientes que apresentarem sintomas da dengue.

“A medida visa diluir os atendimentos com a rede municipal de urgência, que continuará recebendo as pessoas com maior gravidade. A estratégia é ser mais ágil no tratamento dos pacientes com dengue”, disse.

De segunda a sexta-feira, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF) do município ficam abertas para diagnóstico e tratamento da dengue. Algumas unidades nesse período da semana funcionam com horário estendido até as 19h, sendo elas: Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, Vila Mury, Açude 1, Santo Agostinho e Volta Grande. As demais unidades básicas estão abertas das 07h às 17h.