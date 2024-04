Falta do capacete já motivou 66 multas de trânsito este ano em Volta Redonda - Divulgação/Semop PMVR

Falta do capacete já motivou 66 multas de trânsito este ano em Volta RedondaDivulgação/Semop PMVR

Publicado 18/04/2024 18:15

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) está promovendo uma campanha pelo uso do capacete. A falta do principal item de segurança foi responsável, no ano passado, por 246 multas aplicadas a motociclistas, sendo que 41% desse número (101 autuações) se tratava de passageiros sem capacete, de acordo com números da Guarda Municipal (GMVR). Já neste ano, foram 66 no primeiro trimestre; 73% (28) por ausência de capacete no garupa. A infração é considerada gravíssima e a ausência do capacete pode resultar na apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrou que nos últimos anos, principalmente durante a pandemia de Covid-19, o número de motos cresceu, devido às questões socioeconômicas e de mobilidade urbana, o que exige maior atenção das autoridades.

“Dirigir é um compromisso com a sua vida e com a vida do outro, então a pessoa que conduz um veículo precisa ser habilitada e cumprir o que prevê o código de trânsito. É muito comum hoje as pessoas solicitarem o serviço de motociclistas por aplicativos. Lembre-se: use o capacete. Se você faz utilização frequente deste serviço, adquira um capacete, com o tamanho adequado e seguro para o seu uso individual”, alertou o secretário.

Luiz Henrique destacou que além de ações de combate às irregularidades, a secretaria de Ordem Pública oferece desde o ano passado um curso gratuito para motociclistas habilitados, com o piloto profissional e multicampeão Helder Shad.

“Queremos evitar acidentes e salvar vidas, instruindo quem faz o trânsito. O foco é a segurança. Acreditamos que a lei mais eficiente no trânsito é a educação”, completou.

Shad, inclusive, tem participado de uma campanha promovida pela Semop nas redes sociais, na qual ressalta a importância do uso do capacete e sua correta utilização.

“Quem utiliza moto, mesmo como garupa, precisa ter o seu capacete próprio. E o ideal é que ele cubra toda a cabeça e o rosto, não sendo seguro o uso de menores, conhecidos como ‘coquinhos’. O capacete é de uso individual, tem tamanho e precisa ser homologado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Sabemos quando o capacete realmente está nos protegendo quando ele fica ajustado, nem apertado e nem folgado, a ponto de ‘mexer’ a maçã do rosto do usuário. O capacete tem que estar afivelado. Isso salva vidas no caso de queda”, disse o piloto Helder Shad.

Capacitação para motociclistas

No curso de pilotagem os alunos aprendem técnicas que ajudam a prevenir acidentes, além de noções de educação no trânsito. A capacitação conta com conteúdo teórico e prático e é ministrada pela escola do piloto Helder Shad. O curso ocorre às segundas-feiras, no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube. A parte teórica conta com a participação do corregedor da Guarda Municipal de Volta Redonda, inspetor Valdo Rocha.

Ao todo são oito horas de aulas. Entre os assuntos abordados estão o uso correto dos freios em pista reta ou curva, aceleração, posicionamento correto da motocicleta, uso do equipamento de segurança, manutenção preventiva do veículo, entre outras técnicas.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, na Semop, que fica na Ilha São João, ou pelo telefone (24) 3340-2290, nos horários: das 9h às 11h30, e das 14h às 17h30. Os interessados precisam ter CNH e possuir moto de qualquer categoria, já que as aulas ocorrem no veículo do aluno.