CMEI Monteiro Lobato foi a única escola pública com esse tipo de trabalho a participar do congresso - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 19/04/2024 18:54

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), participou do IV Congresso Português de Psicologia Positiva e II Simpósio Luso-brasileiro de Psicologia Positiva, em Lisboa (Portugal), entre os dias 3 e 5 de abril. Durante o evento, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Monteiro Lobato apresentou o projeto pioneiro ‘Educadores Plenos’, implantado na escola há 8 anos, abordando o tema: “Psicologia Positiva na Escola - Aplicação de Construtos da Psicologia Positiva na vida de docentes da escola pública municipal em Volta Redonda”. O CMEI Monteiro Lobato foi a única escola pública com esse tipo de trabalho a participar do congresso.

Com o objetivo de promover o aprimoramento pessoal e profissional dos docentes da unidade escolar, o ‘Educadores Plenos’ vem apresentando resultados positivos para os profissionais que participam da iniciativa. Um levantamento realizado pela diretora do CMEI Monteiro Lobato, Paula Cristina Souza, e pelo especialista em Psicologia Positiva, Gilmar Carneiro – responsáveis pelo projeto – aponta os resultados percebidos.

Entre os resultados estão: a procura pela unidade escolar passou a ser maior, tanto pelos pais, quanto pelos profissionais; a equipe está mais engajada e motivada; reconhecimento do trabalho baseado na ciência da felicidade; menor índice de reclamações e apontamentos nos canais da SME; o trabalho é desenvolvido de forma mais eficaz e eficiente, e a redução de afastamentos por licença médica.

Os profissionais que participam da iniciativa relatam que houve uma sensível melhora nos cuidados de saúde, como alimentação, ingestão de água, atividades físicas e cuidados médicos; melhoria nas habilidades de relacionamento pessoais e profissionais, bem como nos indicadores de desenvolvimento pessoal e profissional; melhoria dos níveis de energia e motivação; aprofundamento do autoconhecimento, como recurso pessoal, além de alcance de metas pessoais, em diversos setores.

Metas para 2024

Para 2024 o ‘Educadores Plenos’ tem como metas: a ampliação das ações com a comunidade escolar, iniciadas no ano passado; inserção dos alunos nas modelagens do programa de bem-estar; iniciar a aplicação da Imersão Flourishing Dip (florescimento humano interdisciplinar, embasado em arcabouços científicos e concepções reflexivas) e iniciação do programa de Liderança Positiva, em nível municipal.

A diretora Paula Cristina Souza explica que ao longo desses anos o projeto vem realizando várias ações visando o bem-estar dos participantes. “O profissional que está realizado na sua vida pessoal também vai desempenhar melhor a sua função, principalmente na educação. Depois que nossa escola foi ampliada, percebemos que a equipe tinha desagregado e ficamos preocupados, pois isso iria refletir na sala de aula. O Gilmar, que é um consultor externo da escola, passou a ser nosso parceiro e juntos implantamos esse trabalho baseado na ciência da felicidade. Foi assim que o projeto surgiu. Hoje todos os funcionários da escola e os pais dos alunos participam da iniciativa”.

O consultor e palestrante Gilmar Carneiro, especialista em Psicologia Positiva, ressalta que o trabalho é baseado na educação para felicidade e o bem-estar dos professores. “Nossa proposta é desenvolver um trabalho para melhorar a vida dos professores e, a partir disso, melhorar o desempenho do trabalho”.