Preso por agentes da 93a DP (Volta Redonda) tem sete prisões e oito anotações criminaisReprodução/93a DP

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam no início da tarde desta quinta-feira (18) um homem de 35 anos, suspeito de ser um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho em Volta Redonda.



Na diligência realizada por volta de 13h pelos policiais - coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente José Carlos Neto - a equipe seguiu até um endereço na Rua Oliveira Martins, no bairro Siderlândia, para verificar uma informação de que o suspeito estaria no local.



Ao perceber a presença dos agentes, o suspeito fugiu por uma área de mata localizada nos fundos da residência. Os policiais realizaram buscas e o encontraram escondido em uma casa próxima.

Durante as buscas, as equipes encontraram na área de mata uma granada, que seria utilizada contra os policiais. O artefato foi encaminhado ao Esquadrão Antibombas da Polícia Civil.



O preso possui oito anotações criminais - por tráfico de drogas, sequestro, porte de arma, falsa identidade, receptação e maus tratos - e sete prisões nos registros policiais.



“A prisão representa um importante golpe contra o crime organizado, a continuidade dessas operações é essencial para manter a pressão sobre os criminosos e desarticular essas organizações contribuindo assim para a segurança pública em Volta Redonda e região”, aponta a 93a DP em comunicado.



O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.