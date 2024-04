Toda a obra da Policlínica da Melhor Idade focou na adequação da acessibilidade - Cris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - A Policlínica da Melhor Idade, unidade da Rede Municipal de Saúde da Prefeitura de Volta Redonda, foi entregue à população totalmente reformada e modernizada, na tarde desta sexta-feira (12). O espaço, que passou por intervenções na infraestrutura, ganhou adequações de acessibilidade para atender melhor os idosos. A policlínica, que fica na Rua 548, nº 95, no Jardim Paraíba, já voltou a receber os usuários, que foram atendidos na Policlínica da Cidadania durante o período da obra.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu à secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, e toda a sua equipe pelo empenho na reconstrução da estrutura da Saúde em Volta Redonda. Além disso, lembrou de toda estrutura de atendimento à Melhor Idade que o município recuperou.

“Essa é mais uma conquista para a população do nosso município, que voltou a ser referência na Saúde e também no atendimento à Melhor Idade. Temos novamente uma estrutura completa para melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos com centros-dias, incluindo o pioneiro da pessoa com Alzheimer, além dos programas das secretarias de Esporte e Lazer e de Assistência Social, que promovem a convivência e atividades físicas para eles. Aliás, na próxima sexta-feira (26), faremos o anúncio oficial da Viagem da Melhor Idade com show do grupo The Fevers. Mas já adianto que o destino é Campos do Jordão”, adiantou o prefeito.

A secretária de Saúde devolveu o elogio, afirmando que Neto é um incentivador quando o assunto é investir para melhorar a Rede Municipal de Saúde, e que a vontade política é um dos pilares para a consolidação das políticas públicas, assim como o planejamento e execução das ações.

“Desde de 2021, trabalhamos para recuperar a infraestrutura da Saúde em Volta Redonda. E a reforma física nos equipamentos também geram motivação na equipe de funcionários. E os dois fatores juntos chegam à população em forma de atendimento de qualidade”, disse Conceição, parabenizando a equipe da secretaria e destacando a atuação da coordenadora da Policlínica da Melhor Idade, Giuliana Ferreira Oliveira, que está com vários planos para ampliar o atendimento no novo espaço.

O deputado Munir Neto também prestigiou a entrega da reforma e modernização da policlínica. “A Policlínica da Melhor Idade é mais um equipamento entre muitos que temos em Volta Redonda. Lembro ainda que o município está fazendo um investimento com centro-dia, Instituição de Longa Permanência e outros serviços voltados para este público no bairro Roma”, falou Munir.

Homenagem

A Policlínica da Melhor Idade leva, agora, o nome de Sebastião Alves de Oliveira, que nasceu em julho de 1935, em Senador Cortês (MG), e chegou a Volta Redonda aos 7 anos de idade. Aqui ele viveu até seu falecimento, em março do ano passado. Era casado com Conceição Ferreira de Oliveira e teve três filhos: Wanderley, o ex-deputado federal Deley; Waldiney, que é subprocurador Geral do Município; e Waltencir, que mora atualmente em Curitiba.

Deley e Waldiney representaram a família e agradeceram pela homenagem. Ambos lembraram a história de Seu Tião, como era conhecido, desde a chegada de Minas Gerais, a trajetória de trabalho por 35 anos na CSN, ajudando a construir a história de Volta Redonda, e como grande torcedor do Voltaço. Além disso, ressaltaram a grande amizade com o prefeito Neto.

“A preocupação com o bem-estar da população de Volta Redonda e com o Neto permaneceram com ele durante toda a vida. Ele era um ‘fiscal’ do prefeito, sempre apontando onde podia melhorar e levando os elogios que escutava em suas conversas”, disse Deley.

Acessibilidade foi principal foco da reforma

Toda a obra da Policlínica da Melhor Idade focou na adequação da acessibilidade. Os banheiros de pacientes e de funcionários foram adequados, assim como a rampa principal e locais de atendimento, incluindo a recepção, que ganhou instalação de piso tátil e balcão com altura que permite acesso aos cadeirantes, além da instalação de barras de apoio no corredor. Tudo para atender às normas de acessibilidade. A obra permitiu ainda a implantação de mais duas salas para atendimento e uma de reunião, sem ser necessário ampliar a área construída.

Segurança – A policlínica faz parte do Sistema de Segurança Integrado, através da patrulha que cobre o setor e a Guarda Municipal. O espaço conta com monitoramento por câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), 24h por dia, sensor de presença e o “botão do pânico”, que em situações de iminente perigo aciona o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), que, por sua vez, emite alertas para a Polícia Militar e Guarda Municipal (GMVR).

Atendimento de referência para os idosos

O público-alvo da Policlínica da Melhor Idade é formado por idosos a partir dos 60 anos, referenciados pelas unidades da Atenção Primária à Saúde, pelo Programa de Saúde da Família (PSF). São pacientes com demência, depressão, Parkinson ou osteoporose comprovada por densitometria óssea ou osteoartrose com comprometimento funcional, além do idoso portador de mais de três comorbidades. A unidade ainda atende o idoso cuidador de idoso e o idoso com idade igual ou superior a 80 anos.

A policlínica tem como objetivo principal ofertar serviços ambulatoriais voltados para o cuidado integral ao idoso, ofertando ações de saúde que propiciem maior longevidade e apoio nas situações dolorosas.

No local, os pacientes contam com consultas médicas geriátricas; atendimentos psicológicos individual e em grupo para os usuários, familiares e cuidadores; atendimento nutricional; consultas de enfermagem; além da avaliação neuropsicológica, que coloca a unidade como principal encaminhador da rede para o Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – o Centro-Dia Synval Santos.

Grupos semanais: a Policlínica da Melhor Idade ainda conta com a “Oficina da Memória”, com três grupos semanais para idosos com queixas de esquecimento, com objetivo de estimular o cérebro. Atualmente, há 150 inscritos para início dos grupos para a atividade. Além do grupo de apoio aos familiares e cuidadores, com encontro semanal para esclarecimento de dúvidas sobre Atividades da Vida Diária (AVDs) e outras rotinas. O local ainda promove palestras mensais com temas pertinentes ao envelhecimento saudável.