Projeto "Diploma Cidadão" está com vagas abertas - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 18/02/2025 11:41

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), está com vagas abertas para contratação de profissionais que atuarão no projeto “Diploma Cidadão”. O programa, realizado em parceria entre a prefeitura e o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), tem como objetivo ampliar o acesso das Pessoas com Deficiência (PCDs) ao ensino superior e promover a inclusão educacional.

As vagas disponíveis são para ledor, professor mediador, intérprete e transcritor de Braille e intérprete de Libras. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail vr.smpd@gmail.com. As aulas do “Diploma Cidadão” começaram nesta semana e contam com alunos autistas, com deficiência visual, auditiva e outras deficiências.

“O ‘Diploma Cidadão’ já conta com intérprete para auxiliar os alunos surdos nas aulas do curso superior, mas a turma de 2025 tem outras necessidades e será preciso profissionais para tornar viável o aprendizado ou apenas facilitar a compreensão das matérias”, explicou o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa. Ele ressaltou que os profissionais que não forem contratados imediatamente entrarão em um cadastro de reserva.

Curso de Libras

A SMPD também está com inscrições abertas, até esta quarta-feira, dia 19, para o curso gratuito de Libras oferecido pela prefeitura. Basta acessar o link bit.ly/smpd-vr-curso-de-libras. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP) e a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), que cederá o espaço do Colégio Delce Horta Delgado, no Aterrado, para as aulas.