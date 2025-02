Novo espaço será utilizado para esporte, lazer e cultura - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 22/02/2025 12:17

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), entregou, na tarde desta sexta-feira, 21, o novo campo de futebol do Belo Horizonte. O espaço revitalizado fica ao lado do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Luciane Nasr, na Rua Nestório, número 1.283, e será usado para atividades esportivas, de lazer e culturais.

Durante a inauguração, os moradores tiveram uma amostra da versatilidade do espaço. A programação do evento incluiu atividades para todas as idades com objetivo de promover integração entre as famílias. Teve amistoso de futebol, roda de capoeira e taekwondo, além de distribuição de pipoca, algodão doce e picolé.

O deputado estadual Munir Neto prestigiou a inauguração e lembrou que Volta Redonda é referência nacional em assistência social, principalmente pelos mais de 30 Cras espalhados pelo município. “Temos mais Cras do que muitas capitais”, citou.

“É uma alegria muito grande participar de uma inauguração como essa. O equipamento reformado significa mais qualidade de vida para a comunidade”, reforçou Munir, que agradeceu a equipe da Smas e do Cras Belo Horizonte, ao secretário de Obras, Jerônimo Telles, e também a presença das assessoras da vereadora Carla Duarte, Raquel Coutinho e Osilene de Andrade, lembrando o excelente trabalho que a Carla fez à frente Smas, antes de ir para a Câmara.

Munir também afirmou que o prefeito Antonio Francisco Neto quer sempre o melhor para os moradores. “E sabemos que esse campo de futebol era muito importante para vocês. Esse espaço é de vocês, por isso vamos ajudar a cuidar e zelar por ele”, disse.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, falou sobre a felicidade que viu no rosto das mães e responsáveis pelas crianças do bairro. “Essa reação nos dá a sensação de dever cumprido, de que estamos no caminho certo. É papel da assistência caminhar junto com a comunidade, prestando atenção e atendendo as prioridades”.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Smas, Cristiane Alves, disse que ver a criançada brincando e usufruindo do espaço é a melhor recompensa. A coordenadora do Cras Belo Horizonte, Ingrid Beppler, agradeceu pela comunidade: “esse era um sonho dos moradores”. O presidente da Associação de Moradores do bairro, Betessazar, lembrou que o espaço ficou mais seguro para as crianças usarem.

A superintendente executiva da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Josiane Sampaio, também esteve na inauguração e reafirmou a parceria entre a entidade e a prefeitura. “A alegria dessas pessoas é contagiante. Estamos a disposição para ampliar essa relação e desenvolver novos projetos em conjunto com a Smas”, falou.

Carlos Alberto Nasr, o Beto Canarinho, representou a família de Luciane Nasr, que dá nome ao Cras Belo Horizonte. “Minha irmã trabalhou aqui e sempre foi muito dedicada à assistência social. Vejo que vocês também têm essa dedicação com a comunidade. Obrigado e parabéns pelo novo espaço, sigam fazendo a diferença na vida dessas pessoas”, disse Beto, que foi homenageado com flores pela equipe da Smas.

Josiane Lage Gonçalves Silva mora há 16 anos no bairro e tem dois filhos. Ester, de oito anos, faz aulas de balé no Cras, e André, de 11 anos, participa das rodas de conversa no local. “Agora, com o novo campo, ele vai voltar a fazer a escolinha de futebol”, falou Josiane, reforçando que as atividades do Cras são muito importantes para a comunidade.

Talita Alves da Silva nasceu e foi criada no Belo Horizonte. Hoje, com 27 anos, tem um filho, Noah, de quatro anos. “Ele gosta de brincar nesse campinho, mas antes da reforma não era seguro para ele. Agora, vou poder trazê-lo sempre que quiser”, disse.

Também estavam na cerimônia de inauguração os subsecretários de Desenvolvimento Econômico, Benedito Darc, e de Ordem Pública, coronel Jorge Ricardo Silva, do município de Barra Mansa.