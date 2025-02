Debate sobre o Dia da Conquista do Voto Feminino - Foto: Arquivo - Cris Oliviera - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda vai realizar na segunda-feira, dia 24, o Debate sobre o Dia da Conquista do Voto Feminino – que estará completando 93 anos. Na época da conquista, as mulheres tiveram direito ao voto através de um decreto federal do então presidente Getúlio Vargas. Dois anos depois (1934), esta conquista foi incluída na primeira Constituição Brasileira que assegurou o direito ao voto para as mulheres. Em 1946 o voto se tornou obrigatório para ambos os sexos.

A mesa de debate contará com a presença da secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim; do deputado estadual Munir Neto; da subsecretária da SMDH, a advogada Juliana Rodrigues; da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Juliana Sampaio (que também é assessora técnica de Promoção de Política de Igualdade Racial da SMDH), das vereadoras Carla Passos Duarte e Gisele Klinger; da ex-deputada Inês Pandeló; da pedagoga e integrante da AMB (Articulação de Mulheres Brasileiras), Adriana Valle Mota.

A população em geral, movimentos sociais, associações de moradores e sindicatos com representantes femininas estão convidados ao debate. A secretária municipal Glória Amorim, ex-vice-prefeita, pedagoga, que trabalhou pela implantação da Coordenadoria Municipal das Mulheres e depois pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (onde está à frente na sua terceira gestão), citou a importância da conquista do voto feminino.

“Hoje as mulheres são a maioria dos votos no eleitorado brasileiro, mais de 50%. A mulher tem direito a votar e ser votada em qualquer cargo público onde o critério de escolha é o voto popular. Temos que ter voz ativa e participar das decisões políticas. A mulher tem que falar e ser ouvida nas decisões como protagonistas no cenário político. Esperamos uma boa presença do público feminino participando”, comentou.

Histórico de Conquista do Voto

A primeira mulher a ter o direito de votar no país foi Celina Guimarães Viana (1890-1972). Aos 29 anos, Celina pediu em um cartório do município de Mossoró (RN) para ingressar na lista dos eleitores da cidade junto com outras seguidoras. Celina votou nas eleições de 5 de abril de 1928. Alzira Soriano (1897-1963) foi indicada pela líder sufragista Bertha Lutz para concorrer ao cargo executivo para a prefeitura da cidade de Lajes, Rio Grande do Norte. Venceu a eleição e tomou posse em 1929, sendo um marco na luta por direitos políticos às mulheres com a sua ascensão ao cargo político.

Orsina Prado de Castro (1943-1999), mineira de Barbacena (MG), foi a primeira vereadora de Volta Redonda eleita. A médica Carlota Pereira de Queirós (1892-1982), concorrendo pelo Partido Constitucionalista de São Paulo, foi a primeira mulher eleita deputada federal no Brasil e na América Latina. Mudou os rumos da história política atuando na Assembleia Constituinte de 1933.