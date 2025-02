O homem foi encaminhado para a 93ªDP - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 20/02/2025 17:00

Volta Redonda - Uma briga de trânsito nessa quarta-feira, dia 19, em Volta Redonda, terminou com um homem de 33 anos preso, após rápida ação do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O desentendimento foi flagrado por câmeras da Ordem Pública. As imagens foram fundamentais para a Polícia Civil elucidar o caso e prender o agressor.

A confusão aconteceu na Avenida Paulo de Frontin, na esquina com a Avenida da Integração, no bairro Aterrado. Nas imagens, é possível perceber que o desentendimento teve início quando um casal tenta atravessar a rua e é tocado por um motociclista. O homem atingido se irrita e ataca o motociclista, inclusive com um golpe “mata-leão”. Na sequência, o agressor utiliza o capacete da vítima, um homem de 63 anos, para agredi-la.

Agentes em patrulhamento do Sistema Integrado de Segurança Pública - formado por dois policiais militares e um profissional da Semop - foram chamados e conseguiram chegar rapidamente ao local. Demonstrando total descontrole emocional, o agressor tentou resistir à ação dos agentes de segurança pública e precisou ser contido, antes de ser encaminhado para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

Na unidade policial, as imagens gravadas pelo sistema de monitoramento da Ordem Pública, através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), foram fundamentais para a autoridade policial decretar a prisão em flagrante do agressor. O homem foi indiciado por ameaça, resistência, desobediência, desacato, lesão corporal e coação.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que, mais uma vez, o sistema de monitoramento se mostrou eficaz para ajudar a esclarecer uma situação delituosa.

“Se não fossem as imagens do Ciosp, ficaria a versão da vítima contra a do agressor. No entanto, com o sistema de monitoramento foi possível esclarecer esse desentendimento que chegou às vias de fato e auxiliar a autoridade policial na tomada de decisão. Isso demonstra, mais uma vez, o quanto as câmeras são úteis no dia a dia da população de Volta Redonda”, disse Coronel Henrique, valorizando também a integração entre as forças de segurança do município.

“Graças às imagens e à parceria que nós temos com o delegado da Polícia Civil (93ª DP), doutor Vinícius Coutinho, foi possível elucidar esse caso e prender o agressor. Isso reforça que não existe a certeza da impunidade em Volta Redonda”, finalizou o secretário municipal de Ordem Pública.