Ações estão sendo realizadas para conscientização durante o carnaval 2025Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 20/02/2025 14:19

Volta Redonda - A programação do Carnaval de Rua 2025 já começou em Volta Redonda e vai além dos dias oficiais da folia, entre 1º (sábado) e 4 de março (terça-feira). A prefeitura e os órgãos de segurança pública autorizaram o desfile de 20 blocos carnavalescos e somente no próximo fim de semana seis grupos estarão nas ruas da cidade.

E com dicas simples, a equipe da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) quer garantir um Carnaval de alegria e tranquilidade em Volta Redonda. Nessa terça-feira (18), a Sejuv fez panfletagem no campus Aterrado do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase) e ainda nesta semana distribuem o material educativo em outras escolas e universidades do município.

“Diante de tantas opções, os foliões, com certeza, estão com as fantasias prontas. Mas é importante tomar certos cuidados para que o Carnaval seja marcado apenas pela alegria e diversão. Por isso, criamos as ‘regras de ouro’ para os dias de folia”, disse o secretário da Juventude de Volta Redonda, Munir Francisco Filho.

A campanha, que também está nas redes sociais da Sejuv (Instagram @sejuv_vr) aborda temas como o “não é não”, pedindo respeito aos limites. Se alguém disser não, respeite, não insista, consentimento é fundamental. Antes de qualquer aproximação, pergunte e respeite a resposta, sem importunar. Fantasia não é convite e alegria não é desculpa para invadir o espaço do outro.

O material também faz um alerta sobre responsabilidade. Diversão com consciência é mais seguro e saudável, por isso, não exagere na bebida. Além disso, faça sexo seguro, com uso de preservativos. Ainda é importante cuidar de quem está do seu lado. Se vir algo errado, ajude ou procure um responsável. Ande em grupo e cuide dos amigos, Carnaval é união.

Confira a programação do fim de semana:

O sábado (22) começa com o Bloco Botequim Folia, das 10h às 19h, na Rua 23-B (ao lado do Memorial Zumbi), na Vila Santa Cecília; a festa segue com o Bloco Vai que Cola, das 13h às 19h, na Avenida Osvaldo Cruz, no Vila Mury; com o Bloco Carnavalesco os Kurujas, das 15h às 21h, na Praça Santos Dumont, no Voldac; e com o Alegria, Alegria do Parque das Ilhas, das 17h às 20h, na Praça Ayrton Senna.

No domingo (23), tem Bloco de Volta na Redonda, das 8h às 14h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília; e Bloco Tô no Brilho, das 14h às 22h, na Ilha São João.