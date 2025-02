A reunião aconteceu na Secretaria de Ordem Pública, na Ilha São João - Foto: Thiago Santos/Semop

Publicado 20/02/2025 09:45

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) ampliou a parceria que mantém com o Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) em Volta Redonda. Agora, o órgão estadual terá acesso às câmeras de monitoramento do Cidade Monitorada, projeto da Prefeitura de Volta Redonda. A medida visa aumentar a segurança no entorno da unidade de internação de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, localizada no bairro Roma.

A ampliação da parceria foi discutida nesta semana, em reunião realizada na Semop, na Ilha São João. O encontro contou com a participação do secretário e do subsecretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique e subtenente Amauri Pego, respectivamente, e dos diretores da unidade: Edson Antunes, Igor Moraes e Paulo Roberto Batista.

O Coronel Henrique explicou que a Ordem Pública já realizava o monitoramento de toda a área externa do Degase e dos centros de socioeducação na região do Roma, e que a ideia da ampliação da parceria é agir na segurança preventiva e também numa eventual captura de evadidos.

“O objetivo dessa parceria é otimizar recursos. Estamos oferecendo a estrutura do município ao Degase, visando dar ainda mais segurança àquela região, para que os profissionais possam desenvolver suas atividades com plenitude. Por meio da parceria, vamos entender as dinâmicas da unidade: quando houver saída de custodiados, visitas e até pensando numa eventual captura de evadidos. Será um incremento das forças de segurança, com um acompanhamento não só físico, com os nossos profissionais in loco, mas também tecnológico, por meio das câmeras de monitoramento”, explicou o coronel Henrique.

Durante a reunião, ficou definido que a Semop vai capacitar profissionais indicados pelo Degase para que eles saibam como operar o sistema de monitoramento com imagens captadas pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Cinturão de monitoramento

Todas as imagens captadas no cotidiano das ruas, praças e acessos de Volta Redonda chegam ao Ciosp e às bases integradas de segurança na Vila Santa Cecília, Retiro, Santo Agostinho, Jardim Vila Rica/Tiradentes e no 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), na Vila Mury. Os registros também são disponibilizados ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), às polícias Civil (93ª DP), Militar (28º BPM) e Federal, e à 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), e agora também a