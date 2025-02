Os jovens foram detidos na Vila Santa Cecília - Foto: Divulgação/Semop

Os jovens foram detidos na Vila Santa CecíliaFoto: Divulgação/Semop

Publicado 18/02/2025 14:11

Volta Redonda - Dois jovens de 21 e 19 anos foram presos e um adolescente que estava com eles, de 16 anos, apreendido nessa segunda-feira, dia 17, em Volta Redonda. Eles são suspeitos de roubarem dois carros em Barra Mansa e foram detidos por policiais da Operação Segurança Presente no trecho urbano da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Vila Santa Cecília.

Após receberem informações de que um Peugeot Citroën roubado em Barra Mansa estava vindo para Volta Redonda, os agentes realizaram um cerco ao veículo e conseguiram deter o trio. Os jovens ainda tentaram fugir do local, mas foram impedidos pelos policiais. Dentro do carro, foram encontradas uma pistola Taurus PT 58 HC com numeração suprimida, documentos do veículo, três aparelhos celulares dos ocupantes e uma chave veicular da marca Fiat.

Ao ser questionado, o trio afirmou ter realizado os roubos do Citroën e de um Fiat Argo, ambos em Barra Mansa. Diante disso, eles foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde os maiores foram presos em flagrante por roubo e porte ilegal de arma de fogo, enquanto o menor ficou apreendido por fato análogo aos mesmos crimes.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação dos agentes e lembrou que as prisões foram possíveis graças aos investimentos promovidos pela Prefeitura de Volta Redonda em segurança pública.

“Através da Operação Segurança Presente, uma parceria com o Governo do Estado, foi possível fazer a abordagem e a prisão desses suspeitos de roubos. Parabenizo os agentes pela ação que resultou nas prisões e na recuperação dos bens roubados. Importante destacar que esse resultado é fruto do reforço em segurança pública que a Prefeitura de Volta Redonda vem promovendo desde 2021, impactando a cidade positivamente. Por meio desse trabalho, vamos avançar ainda mais”, disse Coronel Henrique.