Os bairros Sessenta, Água Limpa, Vila Americana e Nova Primavera recebem as aulas - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Os bairros Sessenta, Água Limpa, Vila Americana e Nova Primavera recebem as aulasFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 18/02/2025 13:47

Volta Redonda - A Fundação Beatriz Gama (FBG), da Prefeitura de Volta Redonda, está com inscrições abertas para a Escolinha de Tênis. O projeto atende crianças a partir dos sete anos, adolescentes, jovens, adultos e idosos em quatro polos, que ofertam aulas gratuitas pela manhã, à tarde e à noite. Os interessados podem se inscrever diretamente com o professor no local e horário de preferência.

O polo central do projeto fica no bairro Sessenta, na Praça dos Ex-Combatentes, e disponibiliza o maior número de horários: terça-feira. das 9h às 11h – professora Maria, e das 14h às 16h e das 18h às 20h – professor Érico; na quarta-feira, das 9h às 11h – professora Maria, das 14h às 16h e das 18h às 20h – professor Alexandre; na quinta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h30 – professora Maria; na sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 14h às 16h30 – professor Érico, e das 18h às 20h – Professor Marcelo.

No bairro Nova Primavera, as aulas acontecem no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Celso do Carmo, na Praça Ponciano Guimarães, nº51, às segundas-feiras, das 8h30 às 11h e das 14h às 16h – professor Érico. Na terça-feira, tem aulas nos polos dos bairros Vila Americana, das 8h às 11h30 – professor Alexandre, e Água Limpa, das 14h às 16h30 – professor Alexandre.

De acordo com o presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, o tênis é um esporte com prática segura, que faz bem para o desenvolvimento do corpo e da mente. “A escolinha promove a integração na comunidade e a socialização entre as pessoas, contribuindo física e mentalmente para quem pratica essa atividade esportiva”, disse.

Vitor Hugo lembrou ainda que a Escolinha de Tênis da FBG conta com instrutores qualificados, beneficiando quem mais precisa. “Levar a prática do tênis para as comunidades, de graça e disponibilizando todo material usado durante as aulas, permite que o esporte alcance muito mais gente”, afirmou.

Parceria com a Educação em escolas integrais

A Escolinha de Tênis da Fundação Beatriz Gama ainda tem parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) para levar as aulas para os alunos de escolas em tempo integral. Os alunos se dedicam ao esporte no contraturno escolar como uma atividade extracurricular.

O projeto está na Escola Municipal Pernambuco, na Morada do Campo, bairro Retiro; na Escola Municipal Othon Reis Fernandes, no Verde Vale; e na Escola Municipal Prefeito José Juarez Antunes, no bairro São Luiz.