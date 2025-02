Reajuste será para ativos, inativos e pensionistas - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 19/02/2025 16:01

Volta Redonda - Os servidores públicos da Prefeitura de Volta Redonda, incluindo ativos, inativos e pensionistas, terão reajuste de 5% no salário-base, retroativos a 1º de fevereiro, garantindo o aumento integral no próximo pagamento. A proposta enviada pelo governo municipal à Câmara de Vereadores foi aprovada por unanimidade em sessão nessa última terça-feira, dia 18.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a porcentagem de reajuste está acima da inflação acumulada entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025, calculada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que foi de 4,56%.

“Este foi o terceiro reajuste concedido ao funcionalismo desde que reassumi a prefeitura, em 2021. O primeiro foi em fevereiro de 2023 e o segundo em abril de 2024. Sempre buscando um índice de aumento acima da inflação, mas que não comprometa a governabilidade em caso de perdas de receitas e esteja dentro dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”, declarou.

O reajuste de 5% será aplicado aos salários dos servidores e diretores da administração direta, autarquias, fundações e empresas públicas, entre outras do município, assim como os inativos, pensionistas, funções de confiança, cargos de comissão e secretários. O único subsídio a não receber aumento será o do prefeito.

"Com a nova correção salarial, a menor remuneração paga pelo governo municipal será de R$ 2.070,00, sendo R$ 1.520 de salário, R$ 350 de vale-alimentação e R$ 200 de gratificação social, valor 35% superior ao atual salário mínimo nacional", explicou o secretário municipal de Administração, Cláudio Franco.

Busca por aumento salarial e benefícios

As ações para melhoria salarial e de benefícios do funcionalismo municipal iniciaram logo após a reorganização das finanças públicas, incluindo pagamento de salários atrasados da gestão anterior. Além da retomada de pagamentos no mês trabalhado e em dia para todos os servidores. Iniciados já em 2021, quando o prefeito Neto reassumiu a Prefeitura de Volta Redonda.

Em fevereiro de 2023, foi concedido o primeiro reajuste salarial da gestão – 7,42% aos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas. Sendo que o último aumento nos vencimentos havia sido em 2015, também com Neto na prefeitura.

Outro reajuste foi dado no ano passado, em abril de 2024, o acréscimo no salário-base de servidores públicos (ativos, inativos e pensionistas) foi de 7%. Além do aumento salarial, o funcionalismo também foi beneficiado com o aumento do valor do auxílio-alimentação e ainda houve a criação da cesta-básica para aposentados e pensionistas no valor de R$ 350,00, equivalente aos servidores da ativa.

E em 2022, houve a implantação do E-Consig, sistema que garante ao servidor mais facilidade nas compras e no uso da consignação.