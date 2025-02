Cartilha tem objetivo de combate à violência contra crianças e adolescentes - Foto: Secom/PMVR

Publicado 19/02/2025 10:50

Volta Redonda - Volta Redonda vai ganhar a Cartilha de Combate à Violência Contra a Criança e o Adolescente. O documento, que apresenta o fluxo de notificação e acompanhamento, é voltado para os profissionais do Sistema de Garantias de Direitos do Município. O lançamento pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) será nesta sexta-feira, dia 21, das 9h ao meio-dia, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr, anexo ao Colégio Getúlio Vargas, no Laranjal.

O público-alvo do evento será formado por coordenadores das unidades da Atenção Primária em Saúde, dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), diretores de escolas, conselheiros tutelares e profissionais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), que atuam em programas para crianças ou adolescentes.

A presidente do CMDCA, Paloma de Lavor Lopes, afirmou que a confecção da cartilha, feita por um grupo de trabalho avançado, atende a uma das metas da revisão do Plano Municipal para Infância e Adolescência (PMIA) do ano de 2024.

“O objetivo é apresentar de forma funcional o fluxo integrado de notificação e acompanhamento no caso de violência contra a criança e ao adolescente em Volta Redonda. E quem identifica primeiro, normalmente, é o profissional da ponta, que precisa saber qual procedimento adotar. O professor, o agente comunitário de saúde e o assistente social, por exemplo. Por isso, essa primeira cartilha foi criada para esses profissionais”, disse Paloma, lembrando que “quando falamos em violência, não estamos falando só em violência física”.

“De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), violência é o uso de força ou poder, de forma intencional, contra si próprio, outra pessoa, grupo ou comunidade. Esse ato pode ser uma ameaça ou uma ação efetiva, e pode resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado e privação”, acrescentou a presidente do CMDCA, afirmando ainda que o próximo passo é a elaboração da cartilha voltada para o público em geral.