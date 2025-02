As obras seguem em várias frentes - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

As obras seguem em várias frentesFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 19/02/2025 10:17

Volta Redonda - As obras da futura Casa dos Atletas – novo nome do Retiro dos Atletas –, em Volta Redonda, prosseguem em diversas frentes após a conclusão da estrutura metálica, incluindo a parte destinada ao elevador e a referente à alteração no projeto, que acrescentou mais um quarto em todos os andares. Segundo a empresa responsável pela construção do edifício, toda a parte hidrossanitária também foi concluída. Quanto à parte elétrica, toda a estrutura de conduítes foi instalada, e na próxima semana terá início o cabeamento. Quando essa etapa for concluída, começará a fase de acabamentos, que será realizada a partir do último andar.

Em relação à alvenaria, faltam as paredes dos quartos que foram acrescentados ao projeto, assim como as do último andar. Em breve, também terá início a instalação da última laje, que será seguida pela colocação do telhado e pela construção da caixa d’água. Com exceção do andar térreo, que ficará para o final, o emboço dos cômodos foi concluído nas partes internas dos demais pavimentos, restando apenas uma parte da fachada – que deve ser finalizada nos próximos dias – e dos quartos que ainda terão as paredes erguidas. O muro de contenção, com dois metros de altura, já foi concluído em cerca de 50%.

Localizada no bairro Jardim Paraíba, ao lado do Estádio da Cidadania, a Casa dos Atletas está sendo construída graças a uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e os governos federal e estadual. Construída em um terreno da prefeitura, o espaço oferecerá habitação gratuita para ex-atletas de diversos esportes. Eles terão direito a alimentação, tratamentos de saúde, odontológicos, fisioterápicos, nutricionais e psicológicos. Como contrapartida, esses ex-atletas compartilharão suas experiências em programas de esporte e lazer do governo municipal.

Cada apartamento terá sala em dois ambientes e TV; cozinha com ventilação e iluminação natural; banheiro (inclusive com as adaptações necessárias); e quarto com ar-condicionado. O Retiro dos Atletas também contará com elevador, lavanderia, área de recreação e biblioteca.

“Esse espaço vai marcar o reconhecimento de nossa cidade a tantos ex-atletas que foram exemplo para gerações e que seguirão compartilhando suas experiências com os mais jovens”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.