Construção da ponte e alça no bairro Aterrado seguem na parte estruturalFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 19/02/2025 09:34

Volta Redonda - As obras do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda avançaram nesta semana em quatro frentes de trabalho, com grande parte dos serviços sendo executados no bairro Aterrado e no Voldac. No total, estão sendo investidos cerca de R$ 140 milhões, em parceria com o Governo do Estado, para construção de ponte, viadutos, ciclovias, corredores exclusivos de ônibus, entre outras obras para a melhoria da mobilidade urbana no município.

No Aterrado, as equipes da empresa responsável pela construção da alça que vai ligar o Viaduto Heitor Leite Franco à Avenida do Canal (Avenida Mário César Di Biase) estão fazendo o escoramento em dois vãos para receber as lajes. E na construção da ponte, que vai ligar os bairros Aterrado e Aero Clube, os serviços executados no lado do Aterrado envolvem construção da armadura das cortinas (paredes em concreto armado que servem de contenção, acompanhando a descida das extremidades do viaduto) que restam ser concluídas. O objetivo das obras é desafogar o trânsito na parte central e comercial do Aterrado, região que registra grande volume de veículos para quem cruza a cidade.

No bairro Voldac, a construção do viaduto próximo ao batalhão da Polícia Militar segue nos ajustes finais, com as equipes realizando o tratamento da superfície de concreto para melhorar o acabamento e iniciando corte no asfalto para execução das juntas de dilatação.

Semáforos inteligentes

Em paralelo a essas construções, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), avança nesta semana com a modernização do sistema de semáforos da cidade, que envolve implantação de semáforos inteligentes. Os trabalhos acontecem no bairro Vila Mury.

A medida prevê a modernização da sinalização com o objetivo de melhorar a fluidez no trânsito, principalmente nas vias públicas onde ocorre maior circulação de veículos, pedestres e do transporte público.