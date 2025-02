O primeiro congresso técnico aconteceu na sede da Smel - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

O primeiro congresso técnico aconteceu na sede da SmelFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 20/02/2025 11:08

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda trabalha na preparação da XX Copa Diarinho de Futsal. O primeiro congresso técnico para definir detalhes da competição em 2025 aconteceu na tarde dessa quarta-feira, dia 19, na sede da Smel, na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac. O encontro reuniu profissionais da secretaria e representantes das instituições interessadas em se inscrever para participar da copa.

As inscrições ficarão abertas entre 26 de fevereiro e 14 de março e será feita a partir de link disponibilizado para o grupo formado entre as pessoas que participaram do congresso. A abertura da competição está marcada para 29 de março (sábado) e a expectativa da organização é receber cerca de 200 equipes de dez cidades na XX Copa Diarinho, representadas por mais de três mil atletas.

A Copa Diarinho contará com as Séries Ouro e Prata, divididas nas categorias sub-7, sub-9 e sub-11 (mistas), além de sub-13, sub-15 e sub-17 (masculino e feminino). A Série Ouro reunirá instituições particulares e projetos esportivos públicos de cidades vizinhas, enquanto a Série Prata representará os projetos esportivos públicos de Volta Redonda.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, ressaltou a importância da competição para a socialização dos atletas, pais e responsáveis de todas as equipes. Além da importância de saber ganhar e perder, respeitando o adversário.

“O sistema de disputa permite que todas as equipes façam, no mínimo, dois jogos em busca da classificação, ampliando a participação dos atletas. E para as categorias sub-7 e sub-9, a Copa Diarinho é um festival, onde todos os jogadores ganham medalhas de participação”, explicou Rose, que agradeceu o apoio do prefeito Antonio Francisco Neto, do diretor-presidente do Diário do Vale, Luciano Pançardes, e do secretário de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro, Rafael Picciani, na realização desse grande evento.