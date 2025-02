O veículo recuperado foi encaminhado para a 93ªDP - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 20/02/2025 15:00

Volta Redonda - Na manhã desta quinta-feira, dia 20, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal estava realizando uma ronda, quando deu uma ordem de parada para um veículo. Durante os procedimentos, foi constatada uma ocorrência de furto que teria sido registrada pelo município de Resende em outubro de 2023.

A condutora do veículo, uma mulher de 46 anos, informou aos agentes da PRF que é empresária do ramo automotivo e estava prestando serviços para a empresa que era a proprietária do veículo. Também foi informado aos agentes que ela estaria a caminho de uma emergência em Piraí.

O veículo recuperado e a mulher foram encaminhados até a 93ªDP de Volta Redonda para os procedimentos cabíveis e todas as verificações necessárias.