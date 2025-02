As obras terão equipes trabalhando em vários setores - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

As obras terão equipes trabalhando em vários setoresFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 20/02/2025 15:11

Volta Redonda - O Hospital Veterinário Regional vem ganhando forma com o andamento das obras. Os funcionários da empresa responsável pela construção estão trabalhando na parte externa, com a aplicação da textura em suas paredes. E a próxima semana terá várias equipes em ação, ao mesmo tempo, para adiantar a finalização da unidade que vai atender aos cães e gatos de Volta Redonda e região, de forma gratuita.

Ainda na parte externa, os painéis ACM (feitos de chapas de alumínio) começarão a ser instalados nos próximos dias. Com a finalização do penúltimo andar do edifício, onde ficarão a cozinha, alojamento e vestiário, entre outros, será possível fazer a colocação do telhado – que, por sua vez, vai permitir a instalação das caixas d’água, com capacidade de seis mil litros cada, no último andar, e do forro de gesso no teto dos pavimentos inferiores, que já tiveram os conduítes de eletricidade colocados. O cabeamento elétrico, inclusive, está quase 80% concluído.

A expectativa é que os serviços de acabamento também ganhem novo gás; com a parte hidrossanitária finalizada, serão instaladas as pias e vasos sanitários. As portas também começarão a ser colocadas, e o piso deve ser finalizado. Todos esses serviços serão realizados dos andares mais altos para os mais baixos, para não ser necessário realizar reparos.

O Hospital Veterinário Regional de Volta Redonda, fruto de um projeto desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da cidade (IPPU-VR), está sendo construído em um terreno de 3,5 mil metros quadrados. O espaço foi cedido pela prefeitura, e a infraestrutura planejada para atender a população inclui quatro consultórios, um ambulatório, recepção, laboratório, salas para raios-x, ultrassonografia, cirurgia e recuperação anestésica, além de um setor dedicado ao tratamento de doenças infecciosas. Também haverá áreas para esterilização e higienização, um gatil e um canil.

A licitação para a obra foi conduzida pelo Governo do Estado, enquanto a fiscalização ficou a cargo da Prefeitura de Volta Redonda. Com um investimento superior a R$ 3,6 milhões, a unidade veterinária não só beneficiará os moradores do município, mas também atenderá outras cidades da região do Médio Paraíba.

“É mais um projeto da prefeitura que tem a parceria do Governo do Estado, o apoio do vereador Renan Cury, que nos ajuda no acompanhamento da obra e na luta pela causa animal, e agora o secretário Paulinho AP, que está à frente da Secretaria de Proteção e Defesa Animal do município. Um espaço que vai beneficiar milhares de gatos e cães, além dos tutores que poderão levar seus animais sem ter que pagar nada. É outro passo para fazermos de Volta Redonda a cidade em que sonhamos viver”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.