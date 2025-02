Novas câmeras são adquiridas para melhorar a segurança pública - Foto: Thiago Santos/Semop

Novas câmeras são adquiridas para melhorar a segurança públicaFoto: Thiago Santos/Semop

Publicado 21/02/2025 09:54

Volta Redonda - Três meses depois de lançar o reconhecimento facial por câmeras, a Prefeitura de Volta Redonda está ampliando o sistema. A partir da última quinta-feira, dia 20, quatro câmeras com capacidade de identificar rostos de foragidos da Justiça e desaparecidos já estão funcionando na cidade. A tecnologia ocorre por meio de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através de uma cooperação entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar.

O reconhecimento facial em Volta Redonda funciona através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), com cruzamento de imagens captadas em tempo real com um banco de dados da Polícia Civil, que contém informações sobre pessoas procuradas pela Justiça. A partir desse rápido cruzamento de informações, policiais em patrulhamento são alertados e fazem a abordagem de forma segura.

Os novos dispositivos se somam aos demais equipamentos, tornando as forças de segurança mais assertivas, com menos efeitos colaterais em suas abordagens.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, explicou que as câmeras estão em pontos estratégicos, definidos pelas equipes de segurança pública, e serão reposicionadas constantemente. Até por questões de efetividade, esses locais onde as câmeras estão instaladas não são revelados.

“Temos obtido resultados contundentes com o uso do sistema de reconhecimento facial por câmeras em Volta Redonda, com prisões de foragidos por associação ao tráfico, tráfico de drogas e até homicídio. Mesmo que essa pessoa com pendência criminal esteja usando bonés ou máscaras, por exemplo, conseguimos identificá-la. Ou seja, de uma forma inteligente e com o emprego da tecnologia estamos conseguindo separar ‘o joio do trigo’”, disse Coronel Henrique.

“Agradeço ao prefeito Neto por confiar no nosso trabalho e ao secretário de Estado da Polícia Militar, Coronel Marcelo Menezes. Agradecer também aos parceiros do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), da Operação Segurança Presente, da Delegacia da Polícia Civil (93ª DP) e da nossa Guarda Municipal. Essa integração faz toda a diferença em nossa cidade”, concluiu o secretário.

Pioneirismo na segurança pública

Volta Redonda é a primeira cidade no estado, depois da capital, a contar com a tecnologia de reconhecimento facial. Para o prefeito Antonio Francisco Neto, o investimento na segurança pública é a melhor receita para a redução da criminalidade.

“Temos investido muito em segurança pública. Não temos medido esforços para investir em tecnologia, mais viaturas e mais agentes nas ruas para a prevenção e combate à criminalidade. Mas isso só tem sido possível graças ao trabalho conjunto entre prefeitura e Governo do Estado. Somos muito gratos ao governador Cláudio Castro e ao coronel Menezes por tudo que nós avançamos. Volta Redonda é hoje uma cidade segura graças a essa parceria”, disse Neto.