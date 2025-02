CarnavAU será no próximo sábado, dia 22, no Shopping Park Sul - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 21/02/2025 12:18

Volta Redonda - O próximo sábado, dia 22, promete ser um dia de muita diversão para pets e seus tutores durante o “CarnavAU” – um pré-carnaval para os animais que será realizado no Shopping Park Sul, a partir das 14h. A iniciativa é da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com o centro comercial.

Durante o “CarnavAU”, os tutores poderão levar seus pets fantasiados, e o evento contará com desfile de fantasias, brincadeiras, sorteio de brindes, distribuição de amostras e música na altura ideal para os animais.

“É uma brincadeira para os papais de pets e seus animais, um momento de diversão para a família”, conta Ana Andrade, chefe de fiscalização da SMPDA.

A Secretaria de Proteção e Defesa Animal estará presente no evento com uma equipe apresentando os serviços da SMPDA e dando orientações importantes para quem tem um pet, como o que é considerado maus-tratos aos animais.

“Uma ótima oportunidade para os tutores levarem seus bichinhos para brincar nessa época de carnaval, com segurança, conforto e muita diversão. A secretaria estará presente e incentivamos as pessoas a participarem com seus pets nesse evento que é para toda a família”, afirmou o secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP.

Serviço:

Evento: “CarnavAU”

Data: 22/2 (sábado)

Horário: 14h

Local: Shopping Park Sul (Rodovia dos Metalúrgicos, 1.189, bairro São Geraldo)