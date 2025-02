Os queijos eram comercializados via Whatsapp - Foto: Divulgação - 93ªDP

Os queijos eram comercializados via WhatsappFoto: Divulgação - 93ªDP

Publicado 22/02/2025 12:31 | Atualizado 22/02/2025 12:38

Volta Redonda - Na manhã da última sexta-feira, dia 21, um homem de 44 anos foi preso em flagrante no bairro Jardim Amália 2, em Volta Redonda. De acordo com informações da 93ªDP e Volta Redonda, uma equipe foi até um comércio no bairro a fim de verificar uma denúncia, com isso, foi averiguado que o suspeito comercializava, via grupos em aplicativos de mensagem, queijos com qualidade vencida.

Ainda de acordo com os agentes, o estabelecimento possui uma câmara fria onde haviam mais de 300 produtos vencidos, que estavam misturados aos produtos na validade. Foi verificado também, que os queijos estavam há mais de um mês vencidos.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado a 93ªDP onde fica a disposição da justiça. O produto foi recolhido e será realizado o devido descarte.