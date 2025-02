Ação acontece para garantir os benefícios à população - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 23/02/2025 10:43

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Eucaliptal, realiza nesta segunda-feira, dia 24, das 9h às 16h, uma Busca Ativa destinada a conhecer os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), principalmente pessoas idosas e com deficiência, residentes no bairro.

O principal objetivo dessa mobilização é incentivar a comunidade a comparecer ao Cras, onde terão a oportunidade de ser incluídos ou atualizados no Cadastro Único, sistema essencial para o acesso a diversos programas sociais e benefícios, como o BPC. A Busca Ativa é uma ação social estratégica que visa garantir que todas as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade tenham acesso aos seus direitos.

Para participar da ação, os beneficiários devem levar os seguintes documentos: identidade, CPF, título de eleitor, Carteira de Trabalho, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência.

A secretária municipal de Assistência Social (Smas), Rosane Marques, destacou a importância da ação:

"A Busca Ativa é uma ferramenta fundamental para aproximar a Prefeitura da população que mais precisa. Muitas vezes, as famílias não têm conhecimento e informações sobre seus direitos ou encontram dificuldades para acessar os benefícios disponíveis. Com essa ação, queremos assegurar que todas as pessoas que têm direito ao BPC e outros benefícios possam ter acesso a eles, promovendo mais dignidade e qualidade de vida", destacou a secretária.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB) da Smas, Cristiane Alves, ressaltou o impacto positivo da iniciativa:

"A Busca Ativa é voltada principalmente para aquelas famílias que ainda não conhecem os serviços ofertados pelo Cras. A iniciativa busca ampliar a proteção social, identificando as vulnerabilidades e oferecendo o suporte necessário para garantir que nenhuma pessoa em situação de risco fique sem amparo", pontuou a diretora.

A equipe do Cras Eucaliptal estará disponível para realizar as inclusões e atualizações necessárias no sistema do Governo Federal, garantindo que os beneficiários possam usufruir dos direitos e benefícios a que têm direito. A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com a inclusão social e o bem-estar da população, com foco na ampliação do acesso aos serviços essenciais, especialmente para as pessoas mais vulneráveis.