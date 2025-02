Espaço visa valorizar o artesanato local - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 23/02/2025 10:55

Volta Redonda - O Projeto Arigó de Artesanato agora conta com um novo ponto de exposição e venda de souvenirs: o Kartódromo Internacional de Volta Redonda, localizado no bairro Aero Clube. O novo espaço oferece a oportunidade para os visitantes adquirirem um souvenir ou peça decorativa do artesanato local enquanto se divertem no kart. O Projeto Arigó é desenvolvido pela prefeitura com o objetivo de promover e valorizar o artesanato local, fortalecendo a identidade cultural da cidade e apoiando a comunidade de artesãos.

“Para o kartódromo, ter o Projeto Arigó como parceiro é um orgulho e demonstra a força do turismo, da história e da cultura de Volta Redonda. Os clientes nos pediam souvenirs para levar de lembrança da cidade, e nós tínhamos dificuldade de conseguir itens. Agora, com essa parceria, além de atender a esse pedido dos clientes, vamos fortalecer a identidade da cidade como trabalhadora e acolhedora para os turistas”, disse Felipe Fardim, gestor do Kartódromo Internacional de Volta Redonda.

A diretora de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Débora Cândido, lembra que os artesanatos do Projeto Arigó também estão disponíveis para compra no Centro de Informações Turísticas (CIT) de Volta Redonda, que fica atualmente na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, e no Hotel Seleto, na Vila Santa Cecília.

“A integração do atrativo turístico com o artesanato fortalece a identidade local e promove a conexão entre entretenimento e cultura”, destacou Débora Cândido, acrescentando que, além dos pontos de venda, os artesãos também participam de eventos e feiras de artesanato na cidade, em toda a região e em municípios mais distantes.

“Ao participar desses eventos, a história e a cultura de Volta Redonda estão sendo divulgadas para todo o Brasil, além de contribuir com a divulgação do trabalho dos artesãos da cidade”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

Projeto

O Projeto Arigó tem como símbolo um pássaro, fazendo referência às aves migratórias que simbolizam os trabalhadores, de forma a homenagear esses profissionais que migraram para Volta Redonda em busca de oportunidades, principalmente dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e do interior do Rio de Janeiro.

O objetivo é resgatar e valorizar essa identidade cultural por meio da produção de souvenirs e artesanatos que representam o pássaro arigó. Os artesãos locais criam peças únicas e criativas em materiais variados, demonstrando a riqueza e a diversidade da produção artesanal da cidade.

“O Projeto Arigó é um exemplo inspirador de como a valorização da identidade local pode contribuir para o fomento da economia e do turismo na cidade. Ao apoiar os artesãos locais e promover a cultura da cidade, o projeto ajuda a contar a história, preservar a memória e divulgar a identidade de Volta Redonda para moradores e turistas”, finalizou a diretora Débora Cândido.