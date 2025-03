A presidente do Ibratec, Aline Félix, é uma das idealizadoras do evento do dia 27 - Foto: Divulgação

A presidente do Ibratec, Aline Félix, é uma das idealizadoras do evento do dia 27Foto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 09:48

Volta Redonda - O Instituto IBRATEC, em parceria com o Sebrae Rio e a Aciap (Associação Comercial e Industrial Agropastoril) de Volta Redonda, fará uma rodada de negócios com capacitação para as empresas interessadas em se cadastrar no SICAF (Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores), um programa do Governo Federal que permite a venda de produtos e serviços à Administração Pública.

“O evento abrirá oportunidades para médias e pequenas empresas da nossa região. E a capacitação fará com que elas recebam os editais para concorrência de preços não somente do IBRATEC, mas de outras entidades que estiverem no sistema nacional, o que gera desenvolvimento econômico, maior competitividade entre fornecedores e transparência no uso recursos públicos”, explica a presidente do IBRATEC, Aline Félix.

“Os pequenos negócios precisam estar cada vez mais capacitados. Essa é a oportunidade para explicar como o empreendedor deve se preparar para participar de editais para empresas como o IBRATEC. Ao iniciar a prestação de serviços, o empreendedor deve seguir regras e isso pode representar aumento de receita e entrada em novos mercados”, explica Paola Tenchini, coordenadora do Sebrae Rio na Região do Médio Paraíba.

O evento será realizado no dia 27 de março, das 15h às 19h, na sede da Aciap (R. Emb. Assis Chateaubriand, 18 - Aterrado) em Volta Redonda. Os interessados em receber o convite para participar podem enviar e-mail para contatoinstitutoibratec@gmail.com com o assunto 'Rodada de Negócios '.