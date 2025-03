O previsão de entrega da expansão do HSJB é até junho de 2025 - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 21/03/2025 11:58

Volta Redonda - O prefeito Antonio Francisco Neto quer fazer de 2025 o ano da entrega de grandes obras em Volta Redonda. A primeira delas deve ser a expansão do Hospital São João Batista (HSJB), programada para ser finalizada entre maio e junho. Em julho, mês do aniversário da cidade, será a vez do viaduto que fica em frente ao batalhão da Polícia Militar, no bairro Voldac.

Além disso, ainda em 2025, o prefeito espera concluir até outubro a alça do viaduto Heitor Leite Franco. Neste mesmo prazo, também há expectativa de estarem prontas as ciclovias e o asfaltamento de ruas previsto no convênio com o Governo do Estado. A nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul deve ficar pronta entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, segundo informações passadas pelos responsáveis técnicos pelo trabalho.

Para chegar ao cronograma, nas últimas semanas Neto se reuniu com lideranças políticas estaduais. O primeiro encontro foi com o governador Cláudio Castro, na quinta-feira passada (13). Em seguida, nessa segunda-feira (17), foi a vez de Neto se reunir com o deputado federal Doutor Luizinho. Na terça-feira, dia 18, o encontro foi com o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade.

“Andamos muito, fizemos muitas agendas e reuniões. As obras estão ficando prontas, estamos finalizando detalhes, sinalizando e equipando antes de a gente fechar as datas. Só temos que agradecer ao Governo do Estado e ao nosso amigo Doutor Luizinho por todo o apoio que recebemos”, destacou o prefeito.

Outras obras também estão no foco do prefeito. O SPA (Serviço de Pronto Atendimento) Conforto e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho tiveram alguns problemas com as empreiteiras responsáveis pelas respectivas obras, mas também ficam prontas em 2025. O Hospital Veterinário também será concluído este ano.

Enquanto isso, o prefeito também já buscou garantir novos investimentos. A expansão do Hospital do Retiro e a construção do Batalhão Regional de Ações com Cães são alguns dos projetos que serão iniciados em breve. Outros estão em andamento, como a construção da escola para deficientes visuais, a rotatória de acesso ao bairro Santo Agostinho, entre outras ações.