Evento acontece no Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 21/03/2025 11:43

Volta Redonda - O III Encontro do Projeto Amigos Especiais, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março, acontece neste sábado, 22, no Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília, das 9h30 às 15h. O evento é aberto para as famílias que fazem parte do projeto ou têm pessoas com a síndrome, além de estudantes universitários e profissionais ligados à área e representantes de outras instituições voltadas para esse público.

De acordo com Ingrid Oliveira Pereira, que coordena o “Amigos Especiais” e organiza os encontros, a iniciativa visa promover conhecimento, acolhimento e a busca pela inclusão, que é a missão do projeto. “Como nos últimos anos as palestras do evento serão feitas por profissionais renomados das áreas de Educação, Saúde e Direito”, disse Ingrid, que é mãe da Kyara, de seis anos, que tem Síndrome de Down, acrescentando que o objetivo é a divulgação de conhecimentos e conscientização sobre a Síndrome de Down através de temas de extrema importância não só para as famílias, mas para toda a sociedade.



Ingrid, que é professora de ciências dos anos finais do Ensino Fundamental das redes municipais de Volta Redonda e Barra Mansa, pós-graduada em Síndrome de Down, psicopedagogia e especializações na área da Educação Especial, conta com o apoio da direção do “Amigos Especiais” na organização do evento. Além das secretarias municipais da Pessoa com Deficiência (SMPD), de Educação (SME) e de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda; OAB-VR (Ordem dos Advogados do Brasil) do município; e outras entidades privadas.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, afirmou que a equipe da SMPD participou de todas as edições do encontro. “Esse evento é muito importante para as famílias de pessoas com a Síndrome de Down, por munir de informações importantes nas áreas de Educação, Saúde e Direito, e também para toda a sociedade, porque esclarece sobre essa condição, promovendo a inclusão, que é o principal objetivo da secretaria”, falou Uchôa, reforçando o convite aos universitários que fazem cursos ligados à área para participarem.

Confira a programação do evento

9h50 – Abertura com show musical com cantora Josiane Vilela, que também dá aulas de musicalização;

10h20 – Palestra “Capacitismo na Trissomia do 21: Desafios e Caminhos para Inclusão”, com o psicólogo Rubens Fonseca;

11h – Palestra com os advogados Renata Ramos e Renato Oliveira, que vão falar sobre “Atualização do BPC-Loas (Benefício de Prestação Continuada – previsto na Lei Orgânica da Assistência Social) e demais benefícios assistenciais”;

11h40 – Palestra com a fonoaudióloga Renata Santos com o tema “Desenvolvimento da Linguagem na Síndrome de Down: Desafios e Estratégias”;

12h20 – Coffee Break

13h – Palestra com a psicomotricista Sheila Santos e a neuropsicopedagoga Simono Santos sobre “A Psicomotricidade e a Neurociência na Estimulação de uma Vida Autônoma”;

13h40 – Palestra com o diretor do IE Manuel Marinho, Alexandre Batista, com o tema “A cognição: o PCD também pensa”;

14h20 – Palestra com a pedagoga Carolina Dutra com tema “Brincar é coisa séria: como estimular a aprendizagem da criança atípica através dos jogos”.