São realizados em média nove mil atendimentos por mêsFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 21/03/2025 13:55

Volta Redonda - O Programa de Saúde Bucal da Prefeitura de Volta Redonda realiza, em média, nove mil atendimentos por mês. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), à qual o programa é vinculado, 120.749 procedimentos foram realizados no período de janeiro de 2024 a fevereiro de 2025 nas nove Clínicas Odontológicas Concentradas (COC) existentes no município.

As clínicas oferecem procedimentos de prevenção como: orientação de higiene bucal, aplicação de flúor, escovação supervisionada e tratamentos restauradores como obturações, extrações, raspagens, limpeza, próteses unitárias (coroas e blocos) e próteses totais e parciais.

Há também o atendimento especializado com oferta de endodontia (canal), cirurgia, estomatologia (diagnóstico de câncer de boca e biópsias), odontopediatria, periodontia, e atendimento para pacientes com necessidades especiais (PNE).

Segundo o coordenador de Saúde Bucal da SMS, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, um dos procedimentos com maior número de atendimentos foi o de obturações, com 29.084 no ano – registro mensal de 2.424. Ainda de acordo com o levantamento, 2.521 próteses foram instaladas, tendo média mensal de 210.

“Atualmente, oferecemos todos os tipos de atendimento, desde a promoção da saúde bucal, serviço preventivo até a recuperação dentária. Na maioria das vezes, o paciente sai com todos os tratamentos realizados e com alto grau de satisfação, pois temos uma equipe de profissionais qualificados com cirurgiões dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal, recepcionistas e auxiliares de serviços gerais. Contamos com o suporte da secretaria de Saúde, sendo que os nossos equipamentos e materiais são de boa qualidade”, disse Vitor Hugo.

O Programa de Saúde Bucal no ano passado foi ampliado para dois bairros de Volta Redonda: Verde Vale e São Sebastião, que ganharam atendimento odontológico dentro da Unidade Básica de Saúde da Atenção Primária.

“As nossas clínicas estão centralizadas em pontos estratégicos do município e temos um volume grande de atendimento à população. Consolidamos a oferta de diversos serviços em cada clínica, o morador que precisa de atendimento vai ter, independentemente de onde ele estiver. Vale ressaltar que ainda oferecemos atendimento odontológico 24 horas no antigo Cais Aterrado (Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves)”, finalizou Vitor Hugo.

Serviço

As Clínicas Odontológicas Concentradas (COC) ficam localizadas nos bairros Aterrado, Santo Agostinho, Siderlândia, Jardim Tiradentes, Conforto, Eucaliptal, Vila Brasília, Retiro e Santa Cruz. As UBSFs Verde Vale e São Sebastião contam com atendimento odontológico. A prefeitura também oferece atendimento odontológico de emergência 24h no Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves.

Para ter acesso ao atendimento, o paciente deve procurar a clínica mais próxima da sua residência com os seguintes documentos: cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), comprovante de residência, CPF ou um documento de identificação.