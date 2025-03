Reunião teve presença representantes dos seis principais centros comerciais do município e da Aciap-VR - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/03/2025 09:51

Volta Redonda - O bairro Aterrado vai receber a primeira edição da “Rua de Compras” de Volta Redonda em 2025. O evento de fomento ao comércio local será no início do mês de abril, antes do feriado da Semana Santa. A programação foi definida por sorteio na noite da última terça-feira, 18, reunindo representantes dos seis principais centros comerciais do município e da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda).

De acordo com o sorteio, o bairro Santo Agostinho vai sediar a “Rua de Compras” no mês de junho; o Retiro, em julho; em setembro o evento acontece no bairro Água Limpa; em outubro, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro; e em novembro, a iniciativa chega à Vila Santa Cecília.

“Com a definição do mês escolhido para cada centro comercial, os comerciantes já podem se preparar para participar desse grande evento, que já é tradição e movimenta a economia local, oferecendo experiências diferenciadas aos consumidores”, disse o assessor especial da prefeitura, Rogério Loureiro.

Ele ressaltou a importância do projeto de fomento ao comércio local, que atrai consumidores de toda a região e que, além de oportunidade de boas compras, é um momento de confraternização.

“Essa iniciativa tem papel fundamental no desenvolvimento econômico da nossa cidade", afirmou Loureiro, lembrando que a “Rua de Compras” também conta com a participação das secretarias municipais que levam serviços, ações sociais e atividades culturais e de esporte e lazer para o evento.

Sorteio de brindes

O diferencial será o sorteio de brindes para os consumidores. A divulgação começa no início do mês, no comércio do bairro que receberá a “Rua de Compras”. As pessoas que comprarem nas lojas desse bairro poderão trocar as notas fiscais, no dia do evento, pelo cupom do sorteio no posto de trocas, preencher e depositar na urna. O sorteio vai acontecer sempre às 15h.

“É bom lembrar que só valem as notas de compra nas lojas do bairro que vai sediar a ‘Rua de Compras’ no mês, já que a ideia é incentivar as vendas no comércio local”, reforçou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Sérgio Sodré.

O lojista do bairro ainda tem a oportunidade de divulgar a sua marca entregando brindes extras à organização do evento. Assim, a loja terá divulgação ao vivo no dia do evento.