Equipe visitou a empresa responsável pela merenda escolar do municípioFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/03/2025 10:06

Volta Redonda - Uma equipe da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) de Volta Redonda visitou, na última semana, as instalações da empresa Ômega Alimentação e Serviços Especializados – responsável pela merenda escolar oferecida nas escolas da rede pública municipal. O objetivo foi conhecer de perto todo o processo de produção dos alimentos.

O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha, verificou de perto as normas de segurança alimentar seguidas pela empresa. “Uma das nossas principais preocupações é garantir que as crianças com restrições alimentares e dietas especiais tenham uma alimentação adequada e segura nas escolas”, explicou o secretário, que estava acompanhado da subsecretária da Sesan, Wherica Teodoro.

A equipe foi recebida pela coordenadora da empresa, Herica Rodrigues, e sua equipe: a nutricionista e assistente de coordenação, Soraia Fernandes; Lucas Paiva, que atua no Suporte Operacional; e a nutricionista especialista em patologia, Tamyres Furtado.

“A reunião foi extremamente produtiva. A coordenadora Herica Rodrigues nos apresentou toda a dinâmica desse atendimento, que ocorre por meio de laudo médico, garantindo que a escola e a empresa preparem um processo individualizado para que essas crianças estejam inseridas na merenda escolar de forma segura e saudável”, explicou a subsecretária Wherica Teodoro.

Durante o encontro, também foram discutidas novas parcerias, visando expandir os projetos da Sesan “para levar alimentos saudáveis para quem mais precisa. Juntos, podemos fazer a diferença”, afirmou o secretário Fábio Buchecha.