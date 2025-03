As inscrições foram adiadas até a próxima quinta-feira, dia 27 - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/03/2025 09:59

Volta Redonda - As inscrições para participar do "Passaporte Universitário" – curso pré-Enem gratuito para jovens de Volta Redonda, oferecido pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) – foram prorrogadas até a próxima quinta-feira (27). Com edital de chamamento público lançado, o projeto oferece aulas com professores qualificados, material didático gratuito e suporte para a preparação dos estudantes.

Os interessados em participar do “Passaporte Universitário” podem se inscrever por meio do link bit.ly/PassaporteUniversitárioVR2025. A Secretaria Municipal da Juventude também disponibiliza, em dois locais, o auxílio presencial para quem quiser se inscrever: na sede da Sejuv (Av. Paulo de Frontin, nº 415, 1º andar, sala 102, Aterrado), com atendimento das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30; e no Centro Oportunizar (Rua 16, nº 245, Vila Santa Cecília), das 9h às 12h e das 13h às 16h30.

O edital completo, com todas as informações sobre o projeto e as inscrições, pode ser acessado no link https://bit.ly/editalpassaporteuniversitáriovr2025.

Sessenta vagas

Serão disponibilizadas 60 vagas, e a seleção será feita por sorteio entre os inscritos. Podem participar moradores de Volta Redonda matriculados no 3º ano do ensino médio em instituições de ensino da rede pública do município.

Com a prorrogação das inscrições, outras datas também foram alteradas. O sorteio das vagas acontecerá na próxima sexta-feira (28); a divulgação do resultado do sorteio será no dia 1º de abril. A matrícula dos contemplados ocorrerá entre 2 e 4 de abril; a publicação com a relação dos matriculados sairá no dia 8/4; e as aulas começam em 15 de abril.

O curso terá seis meses de duração, e as aulas serão realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h30 às 21h45, no Colégio Professora Delce Horta, no Aterrado. O projeto contará com o apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que disponibilizará a Patrulha Escolar no início e no fim das aulas.

O “Passaporte Universitário” também conta com a parceria das secretarias municipais de Educação (SME), de Assistência Social (Smas) e de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU); da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda); da Fundação Beatriz Gama (FBG); da FOA (Fundação Oswaldo Aranha); do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda); do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro); da UFF (Universidade Federal Fluminense); e da KNM Idiomas.