As inscrições serão realizadas entre os dias 1 e 30 de setembro - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

As inscrições serão realizadas entre os dias 1 e 30 de setembroFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 28/08/2025 14:51

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), abre a partir de 1º de setembro (segunda-feira) as inscrições para a Chamada Escolar 2026. Serão disponibilizadas vagas para educação infantil e Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA). Nesta quinta-feira, dia 28, a SME vai promover uma reunião com setores da comunidade no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr, no bairro Laranjal, para divulgar o início das inscrições.

Durante o encontro, a partir das 14h, estão previstas as participações de representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Tutelar, FAM (Federação das Associações de Moradores), Defensoria Pública e representantes de outras entidades que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes.

Inscrições

A inscrição para a Chamada Escolar 2026 é gratuita e deverá ser feita entre os dias 1º e 30 de setembro exclusivamente pela internet, através do link vr.rj.gov.br/chamadaescolar. De acordo com a Secretaria de Educação, serão disponibilizados pontos de apoio para a realização das inscrições on-line.

Educação infantil

Para as vagas nas creches, podem ser inscritas crianças nascidas entre 1/4/2022 e 30/11/2025. Para as vagas na pré-escola, deverão ser inscritas crianças nascidas entre 1/4/2020 e 31/3/2022.

Os documentos obrigatórios no ato da inscrição são a certidão de nascimento, comprovante de residência e identidade do responsável. O documento complementar que deverá deverá ser cadastrado, caso os responsáveis possuam, é o número do NIS (Número de Identificação Social).

Entre os critérios para classificação estão ser morador de Volta Redonda; estar inscrito no CadÚnico (NIS); estar inserido no programa Bolsa Família; idade (o mais velho); e renda familiar.

Conforme a legislação vigente, o candidato com deficiência terá prioridade na matrícula, mediante comprovação de diagnóstico médico.

EJA

Sobre as vagas da alfabetização ao 9º ano do ensino fundamental da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA), podem ser inscritos alunos com idade a partir dos 15 anos, nascidos até 1/2/2011. A inscrição poderá ser feita pelo aluno com idade superior a 18 anos, ou pelo responsável legal para alunos com idade mínima de 15 anos.

Os documentos necessários são a original da certidão de nascimento do candidato ou carteira de identidade (RG) do candidato, e comprovante de residência.