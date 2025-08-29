O primeiro bairro desta temporada será o bairro Voldac - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 29/08/2025 14:42

Volta Redonda - A terceira temporada do projeto cultural itinerante Palco Sobre Rodas, que leva arte e entretenimento gratuito a vários bairros de Volta Redonda, inicia a programação de setembro com quatro apresentações na próxima semana. Já na segunda-feira, dia 1º, a iniciativa chega ao bairro Voldac. A partir das 19h, o público pode chegar até a altura do nº 91 da Rua Marina Godoy, onde o caminhão com o palco itinerante estará parado, com a apresentação de teatro infantil e juvenil, palhaços, malabares, mágicos, shows musicais e outras atrações para todas as idades.

A próxima parada, na terça-feira (2), será no Casa de Pedra, na rua da padaria; na quarta-feira (3), será a vez do Belo Horizonte, na quadra da praça central; por fim, na quinta-feira, o Palco Sobre Rodas chega ao Santa Cruz II, na Praça Aurora, localizada na Rua Ana Isaura. Assim como no Voldac, as atividades têm início às 19h.

"Graças ao projeto, os moradores das mais variadas localidades de Volta Redonda têm acesso à cultura, que é um direito de todos", destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Tendo retornado em 2023 com 50 apresentações, o Palco Sobre Rodas teve 80 datas em 2024 e, para este ano, estão previstas 70 apresentações até dezembro, sendo que a primeira da atual temporada aconteceu em julho, no Eucaliptal.

Um dos objetivos do projeto é descentralizar a cultura, levando diversão e arte a moradores de bairros mais distantes do Centro da cidade. A edição deste ano conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – por meio da lei de incentivo à cultura – e da Light, com apoio da Prefeitura de Volta Redonda e realização da Viraliza Comunicação e Blog Minuto Cultural.

"O Palco Sobre Rodas, mais uma vez, é um grande sucesso. Ficamos muito felizes ao ver as famílias reunidas para acompanhar as atrações, destinadas a todas as idades", disse o prefeito Antonio Francisco Neto.