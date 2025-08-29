O primeiro bairro desta temporada será o bairro VoldacFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Palco Sobre Rodas inicia programação de setembro com quatro apresentações na próxima semana
Projeto chega ao Voldac na segunda-feira (1º), e depois seguirá para os bairros Casa de Pedra, Belo Horizonte e Santa Cruz II
Dagaz leva cultura e educação ao CIEP Toninho Marques com o projeto Cinestesia: Rap Rima Com Escola
Com a energia do hip hop, o evento virou um espaço de aprendizado e reflexão
1º Festival de Capoeira encerra Mês da Juventude 2025 em Volta Redonda
Evento reuniu centenas de pessoas no Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, na noite dessa quinta-feira (28)
Câmeras de segurança cumprem função social e ajudam na localização de desaparecidos em Volta Redonda
Por orientação do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, equipamentos com sistema de reconhecimento facial já auxiliaram 15 famílias
Prefeitura de Volta Redonda promove atividades pelo Dia Nacional de Combate ao Fumo
Celebrada em 29 de agosto, data prevê a sensibilização e mobilização da população para os danos causados pelo tabaco
Ordem Pública de Volta Redonda forma mais de 800 adolescentes no primeiro semestre do Piloto Cidadão
Projeto educativo da Semop visa à construção de um trânsito mais seguro com a formação de condutores conscientes; público-alvo são jovens de 14 a 17 anos
