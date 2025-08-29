Mais de 12 grupos se reuniram no Memorial Zumbi, em Volta RedondaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
1º Festival de Capoeira encerra Mês da Juventude 2025 em Volta Redonda
Evento reuniu centenas de pessoas no Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, na noite dessa quinta-feira (28)
Câmeras de segurança cumprem função social e ajudam na localização de desaparecidos em Volta Redonda
Por orientação do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, equipamentos com sistema de reconhecimento facial já auxiliaram 15 famílias
Prefeitura de Volta Redonda promove atividades pelo Dia Nacional de Combate ao Fumo
Celebrada em 29 de agosto, data prevê a sensibilização e mobilização da população para os danos causados pelo tabaco
Ordem Pública de Volta Redonda forma mais de 800 adolescentes no primeiro semestre do Piloto Cidadão
Projeto educativo da Semop visa à construção de um trânsito mais seguro com a formação de condutores conscientes; público-alvo são jovens de 14 a 17 anos
Secretaria da Mulher de Volta Redonda fecha parceria com o SINE para atender mulheres em situação de violência doméstica e familiar
Iniciativa representa um avanço para garantir empregabilidade, autonomia financeira e quebrar o ciclo de dependência econômica das vítimas
Volta Redonda sedia ‘Feirão Limpa Nome’ na primeira semana de setembro
Iniciativa do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro para renegociar contas atrasadas com descontos terá participação do Procon-VR
