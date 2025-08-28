Após a parte educativa e de conscientização, ocorreu uma apresentação da Batalha da Aposta - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Após a parte educativa e de conscientização, ocorreu uma apresentação da Batalha da ApostaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Volta Redonda - Cerca de 800 alunos de 15 escolas públicas (municipais e estaduais) de Volta Redonda participaram na manhã desta quinta-feira (28), no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal, do projeto Conexão Consciente – ação da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) em parceria com a Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). O objetivo do evento, que encerra a programação do Mês da Juventude, foi conscientizar sobre o uso saudável e responsável das telas e da internet entre adolescentes e jovens, estimulando reflexões sobre os impactos da tecnologia na saúde mental, no desempenho escolar e na convivência social, além de valorizar a cultura periférica e urbana como ferramenta educativa e de expressão.

“A gente quis reunir esses jovens para ter essa energia, para eles se encontrarem e termos o evento do Conexão Consciente em uma escala maior. Então é uma vitória muito grande para a juventude podermos atingir mais pessoas e melhorar ainda mais a qualidade de vida deles”, afirmou o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, que participou da mesa de abertura.

Também estiveram presentes Tânia Regina, vice-diretora-presidente da Fevre, representando o presidente Caio Teixeira; a subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez; o subsecretário da Juventude, Sérgio Loureiro, além do deputado estadual Munir Neto, que é presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alerj.

“É muito importante essa parceria da comissão com a Secretaria da Juventude de Volta Redonda, na qual estamos levando a nossa preocupação em relação ao uso indevido da tecnologia, do celular, do computador, desses outros meios de comunicação eletrônica, que acabam sendo usados indevidamente. Fiquei muito feliz de ver o Teatro da Fevre lotado e a juventude prestando atenção, finalizando com a Batalha da Aposta, que eles adoram. Volta Redonda já é referência do trabalho com a Melhor Idade, e em pouco tempo vai ser referência com a juventude também, não só no Rio, mas em todo o Brasil”, afirmou o deputado.

Palestra

Após a abertura oficial, os representantes da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alerj, os educadores Tiquinho e Pastor Leo, falaram sobre o uso consciente da tecnologia e seus impactos, utilizando uma abordagem dinâmica e interativa com linguagem acessível aos jovens.

O intuito foi incentivar o uso crítico e equilibrado da tecnologia, além de discutir consequências do uso excessivo de telas, como ansiedade, baixa produtividade e isolamento social.

“Achei muito interessante a palestra, até porque ela incentiva a gente a usar o celular, mas de maneira consciente. Eu acho que todos os jovens aqui se conscientizaram muito. E espero que tenha mais palestras assim, porque foi muito necessário, ainda mais para a geração nossa”, disse Ana Julia Ferreira, do Colégio Estadual Santos Dumont.

Batalha da Aposta

Após a parte educativa e de conscientização, o Teatro da Fevre se tornou um verdadeiro palco para uma apresentação da Batalha da Aposta, promovida por MCs. Com a disputa de rimas, os estudantes se reuniram próximo ao palco e puderam interagir com os artistas bem de perto.

“Adorei, gostei da palestra sobre o uso excessivo das redes sociais, e gostei muito da Batalha da Aposta, foi uma coisa que nunca tinha visto pessoalmente. Espero que tenha mais eventos assim”, contou Allan Victor Alfenas De Souza, aluno do Ciep 053 Doutor Nelson dos Santos Gonçalves.

“Achei ótimo, muito legal!”, concordaram Nicolas dos Santos Batista e Miguel Araújo De Arruda, ambos alunos do Colégio Getúlio Vargas.

O projeto Conexão Consciente continua ao longo do ano letivo, alcançando diferentes escolas da rede pública municipal e estadual de Volta Redonda. A proposta é conquistar uma maior conscientização dos jovens sobre o uso equilibrado da tecnologia; redução de práticas prejudiciais relacionadas ao uso excessivo de telas; fortalecimento da identidade cultural e do protagonismo juvenil; e o engajamento dos estudantes em atividades educativas e culturais.