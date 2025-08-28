O treinamento foi realizado no auditório da ETA BelmonteFoto: Divulgação/saae
Saae de Volta Redonda capacita funcionários sobre regras ambientais para garantir qualidade do esgoto tratado
Treinamento realizado no auditório da ETA Belmonte abordou exigências em conformidade com a SMMA e a norma NOP-45 do Inea
Chamada Escolar 2026 começa no dia 1º de setembro em Volta Redonda
Inscrições gratuitas para educação infantil e EJA serão realizadas pela internet até o dia 30 de setembro; Secretaria de Educação reunirá comunidade para orientações
Operação Segurança Presente de Volta Redonda é destaque em produtividade no estado no 1º semestre de 2025
Base do município conquistou o 3º lugar no ranking do Interior e Região Metropolitana, reforçando a efetividade na promoção da segurança pública
UFF promove IX Semana de Engenharia de Agronegócios em Volta Redonda
Evento gratuito acontece de 15 a 17 de setembro com palestras, mesas-redondas e mostra científica
Prefeitura alerta para golpe de cobrança indevida para atendimento no Hospital São João Batista
Unidade de saúde, integrante do SUS, realiza atendimento gratuito em todos os seus procedimentos e não cobra por medicamentos; tentativa de golpe deve ser denunciada à polícia
Índices atestam melhora na qualidade de vida em Volta Redonda
Edição do Ranking de Competitividades dos Municípios 2025 aponta avanço na capacidade da cidade em gerar bem-estar para a população
