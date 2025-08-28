O treinamento foi realizado no auditório da ETA Belmonte - Foto: Divulgação/saae

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) realizou nesta semana, no auditório da Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Belmonte, uma capacitação para funcionários que atuam na supervisão e no tratamento de esgoto, com foco nas normas ambientais vigentes que visam garantir a qualidade do esgoto tratado.

A capacitação, implantada pela gerente de Tratamento de Água e Esgoto do Saae-VR, Kátia Maria Ribeiro Purcina, e ministrada pela assessora técnica de Meio Ambiente, Nayra Gomes, abordou pontos importantes sobre as exigências em conformidade com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e da norma NOP-45 do Inea (Instituto Estadual do Ambiente). Essa norma estabelece padrões e limites para o lançamento de esgoto sanitário no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de proteger a saúde pública, por meio do controle da qualidade dos efluentes tratados.

“Essa capacitação nos trouxe a oportunidade de abordar com os funcionários não apenas as licenças ambientais, mas também orientá-los sobre o equilíbrio entre a responsabilidade com o meio ambiente e o cumprimento das obrigações operacionais de cada trabalhador em sua função”, ressaltou a gerente Kátia Purcina.

O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza (PC), também destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento sustentável da cidade. “A conscientização dos trabalhadores sobre a importância de seguir as normas vigentes no tratamento do esgoto é fundamental para construirmos um futuro sustentável. Cada colaborador é peça-chave na preservação dos recursos naturais e na proteção do meio ambiente. Ao investirmos na educação e no engajamento socioambiental da nossa equipe, estamos contribuindo para deixar um legado ambiental sólido às próximas gerações.”

A iniciativa reforça o compromisso do Saae-VR com a capacitação contínua dos funcionários e com a adoção de práticas cada vez mais alinhadas às exigências legais e ambientais, que norteiam a atuação responsável da autarquia na preservação dos recursos naturais e na promoção da saúde pública.