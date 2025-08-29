Ação aconteceu no UBSF Vila Rica/Três Poços - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Ação aconteceu no UBSF Vila Rica/Três PoçosFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 29/08/2025 11:29

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu atividades pelo Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto, durante todo o mês. Ações de sensibilização e mobilização da população para danos sociais, políticos, econômicos individual, familiar e coletivo, além dos danos ambientais, causados pelo tabaco e de prevenção ao tabagismo aconteceram nas unidades da Atenção Primária à Saúde e também em escolas da rede municipal.

Nessa terça-feira, dia 28, a equipe do Programa Municipal de Controle do Tabagismo, coordenado pela médica Lena Mazoni e pela enfermeira Ana Emília Cardoso Moraes, esteve na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Vila Rica/Três Poços, conversando com pais de alunos das escolas do bairro.

De acordo com Lena Mazoni, a abordagem nas unidades de Saúde aconteceu através de grupos cognitivos-comportamentais, que reúne pessoas com desafios semelhantes para trabalhar em grupo num ambiente de apoio e troca de experiências, e de rodas de conversa. O tema foi a sensibilização e acolhida ao tabagista, compreendendo as dificuldades de cada um para a individualização das medicações.

“Falamos também dos danos causados pelo tabaco e um tema recorrente é o cigarro eletrônico, que está se tornando usual entre os jovens. A indústria tabagista veiculou, falsamente, que esses cigarros, além de não fazerem mal, ajudam a parar com o cigarro convencional. No Brasil, apesar de proibido, muitos jovens estão usando. Óbitos começam a surgir cada vez mais em pessoas jovens”, alertou a médica.

Ela acrescentou que, nas escolas, as atividades são voltadas à prevenção do tabagismo, reforçando o alerta sobre o perigo do cigarro eletrônico e do vaporizador. “Enquanto profissionais de saúde e participantes de uma sociedade civil, devemos nos sensibilizar e promover ambientes livres do tabaco”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, disse que a ação faz parte de um esforço contínuo para promover a saúde pública e combater os impactos negativos do tabagismo na comunidade. "Nosso objetivo é criar um ambiente de reflexão e conscientização sobre os riscos do tabaco e as opções de tratamento disponíveis".

Programa Municipal de Controle do Tabagismo

O Programa Municipal de Controle do Tabagismo, desenvolvido pela SMS, funciona em todas as unidades da Atenção Primária à Saúde de Volta Redonda. O processo começa quando o indivíduo procura a unidade mais próxima de sua residência para iniciar o tratamento. Em caso de necessidade, unidades sem grupos formados encaminham os pacientes para unidades mais próximas.

O tratamento é baseado no modelo cognitivo-comportamental, visando a mudança de hábitos e comportamentos relacionados ao consumo do tabaco. O programa é dividido em etapas que duram cerca de um ano. Nos primeiros meses, as reuniões são semanais, com o acompanhamento contínuo dos participantes.

O processo inclui a troca de experiências e informações sobre os sintomas relacionados à redução da nicotina, além de instruções práticas para lidar com a abstinência. Após essa fase inicial, o paciente entra na fase de manutenção, que pode durar até dois meses, com encontros mais espaçados. Mesmo após o término do tratamento, a unidade continua disponível para atendimento individualizado, garantindo que o paciente não se sinta desamparado durante o processo.