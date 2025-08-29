O público-alvo são jovens de 14 a 17 anosFoto: Divulgação/Semop
Ordem Pública de Volta Redonda forma mais de 800 adolescentes no primeiro semestre do Piloto Cidadão
Projeto educativo da Semop visa à construção de um trânsito mais seguro com a formação de condutores conscientes; público-alvo são jovens de 14 a 17 anos
Ordem Pública de Volta Redonda forma mais de 800 adolescentes no primeiro semestre do Piloto Cidadão
Projeto educativo da Semop visa à construção de um trânsito mais seguro com a formação de condutores conscientes; público-alvo são jovens de 14 a 17 anos
Secretaria da Mulher de Volta Redonda fecha parceria com o SINE para atender mulheres em situação de violência doméstica e familiar
Iniciativa representa um avanço para garantir empregabilidade, autonomia financeira e quebrar o ciclo de dependência econômica das vítimas
Volta Redonda sedia ‘Feirão Limpa Nome’ na primeira semana de setembro
Iniciativa do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro para renegociar contas atrasadas com descontos terá participação do Procon-VR
Mês da Juventude: Volta Redonda encerra programação com Conexão Consciente
Projeto da Sejuv em parceria com a Alerj reuniu cerca de 800 alunos da rede pública no Teatro da Fevre para falar sobre uso saudável de telas
Volta Redonda reúne cerca de 100 entidades para debater a Lei Maria da Penha
Evento promovido pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos no IFRJ abordou as mudanças da legislação
Saae de Volta Redonda capacita funcionários sobre regras ambientais para garantir qualidade do esgoto tratado
Treinamento realizado no auditório da ETA Belmonte abordou exigências em conformidade com a SMMA e a norma NOP-45 do Inea
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.