O público-alvo são jovens de 14 a 17 anos - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 29/08/2025 11:25

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda capacitou 828 adolescentes através do projeto Piloto Cidadão, realizado em parceria com as secretarias da Juventude (Sejuv), de Assistência Social (Smas). O público-alvo são jovens de 14 a 17 anos. A iniciativa, que teve em março deste ano, visa à construção de um trânsito mais seguro na cidade, oferecendo noções de educação com o atrativo do kart aos adolescentes.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que o Piloto Cidadão faz parte de um movimento que a Semop já promove em prol da educação no trânsito. Segundo ele, a proposta do Piloto Cidadão é capacitar os adolescentes com o kart sendo um atrativo.

“Estamos fortalecendo a formação de futuros condutores conscientes. Entendemos que a lei mais eficiente no trânsito é a educação e temos promovido um movimento muito forte. Capacitamos com noções básicas de trânsito e cidadania crianças na Minicidade do Trânsito; contamos com a Guarda Mirim atendendo a uma faixa etária entre 9 e 13 anos e os adolescentes, de 14 a 17 anos, com o Piloto Cidadão. Além disso, oferecemos, gratuitamente, um curso de pilotagem para motociclistas habilitados todas às segundas-feiras, no Kartódromo de Volta Redonda” disse Coronel Henrique.

Formação de novas turmas

As turmas do Piloto Cidadão são formadas pela Semop, Sejuv e Smas. As aulas ocorrem às quartas e quintas-feiras, das 14h às 16h30, no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube.

Os interessados em participar devem procurar as secretarias envolvidas para outras informações. A Semop fica na Avenida Alexandre Polastri Filho, na Ilha São João, em frente à Defesa Civil. A Sejuv está na Avenida Paulo de Frontin, nº 457, 1º andar, sala 102, e a Smas fica na Rua Antônio Barreiros, nº 194, ambas no bairro Aterrado. O Centro Oportunizar, localizado na Rua 16, nº 245, na Vila Santa Cecília, também pode servir de referência para tirar dúvidas sobre o projeto.