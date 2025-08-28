O evento acontece no campus Aterrado da UFFFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Volta Redonda sedia ‘Feirão Limpa Nome’ na primeira semana de setembro
Iniciativa do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro para renegociar contas atrasadas com descontos terá participação do Procon-VR
Mês da Juventude: Volta Redonda encerra programação com Conexão Consciente
Projeto da Sejuv em parceria com a Alerj reuniu cerca de 800 alunos da rede pública no Teatro da Fevre para falar sobre uso saudável de telas
Volta Redonda reúne cerca de 100 entidades para debater a Lei Maria da Penha
Evento promovido pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos no IFRJ abordou as mudanças da legislação
Saae de Volta Redonda capacita funcionários sobre regras ambientais para garantir qualidade do esgoto tratado
Treinamento realizado no auditório da ETA Belmonte abordou exigências em conformidade com a SMMA e a norma NOP-45 do Inea
Chamada Escolar 2026 começa no dia 1º de setembro em Volta Redonda
Inscrições gratuitas para educação infantil e EJA serão realizadas pela internet até o dia 30 de setembro; Secretaria de Educação reunirá comunidade para orientações
Operação Segurança Presente de Volta Redonda é destaque em produtividade no estado no 1º semestre de 2025
Base do município conquistou o 3º lugar no ranking do Interior e Região Metropolitana, reforçando a efetividade na promoção da segurança pública
