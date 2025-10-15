A cerimônia foi realizada no gabinete da secretariaFoto: Jean Alves/Smas
Mais duas Famílias Acolhedoras são diplomadas em Volta Redonda
Programa amplia rede de proteção com acolhimento temporário em ambiente familiar
Programa Revi-VER alcança 25 mil cirurgias de catarata realizadas em pouco mais de quatro anos em Volta Redonda
Mutirões mensais, iniciados em julho de 2021, acontecem no centro oftalmológico móvel na Ilha São João e no Hospital São João Batista
Operação das forças de segurança autua dez condutores de moto sem habilitação em Volta Redonda
Ação entre GM, Semop e PM foi realizada segunda-feira (13) em quatro pontos da cidade e será contínua; objetivo é diminuir o número de acidentes com motociclistas
Bicampeã estadual, Fanfarra da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso apresenta troféus ao prefeito Neto
Encontro no gabinete da prefeitura reuniu integrantes da corporação musical que conquistou campeonato no último sábado, em Silva Jardim-RJ
Inscrições para concurso do Hospital São João Batista, em Volta Redonda, terminam na quinta-feira (16)
Vagas são para enfermeiro e técnico de enfermagem; interessados podem se inscrever pelo site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico
Base aliada na Câmara abre mão de R$ 5,5 milhões e garante alívio nas contas do município
Recursos do duodécimo serão utilizados para manter remuneração de médicos das unidades básicas de Saúde da rede municipal
