A cerimônia foi realizada no gabinete da secretaria - Foto: Jean Alves/Smas

A cerimônia foi realizada no gabinete da secretariaFoto: Jean Alves/Smas

Publicado 15/10/2025 08:59

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda diplomou, nesta semana, mais duas famílias para integrarem o Serviço Família Acolhedora, vinculado ao Departamento de Proteção Especial (Dpes). A cerimônia foi realizada no gabinete da secretaria e contou com a presença da equipe técnica, familiares e representantes do programa.

As famílias receberam o certificado após concluírem a capacitação promovida pela Smas, com duração de duas semanas, conduzida por profissionais da área, assistente social e psicóloga. O curso é voltado à preparação de pessoas interessadas em oferecer acolhimento temporário a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por medida protetiva, geralmente em decorrência de situações de violência, negligência ou abandono.

O Serviço Família Acolhedora tem como objetivo garantir às crianças um ambiente familiar seguro, acolhedor e com atenção individualizada, até que possam retornar à família de origem ou serem encaminhadas para adoção. O serviço oferece suporte técnico contínuo, com acompanhamento 24 horas por dia. A proposta não tem relação com adoção, sendo uma medida provisória de proteção.

A empresária Deusa de Faria Vieira Nogueira, de 28 anos, uma das novas participantes, comentou sobre a decisão de aderir ao programa. “A equipe do Família Acolhedora é excelente. Nos deu toda a base necessária para que o acolhimento aconteça de forma responsável. Estou muito feliz e me preparando para receber essa criança, até adaptando minha casa para atender suas necessidades”, relatou.

Já a psicopedagoga Gabrielle Werneck, que realizou o curso ao lado do marido, também compartilhou sua expectativa. “Estou ansiosa para acolher. Sei que a adaptação será um desafio, mas acredito que toda criança merece cuidado e uma experiência de convivência familiar. Depois dessa formação, me sinto mais preparada para essa missão”, afirmou.

Impacto positivo nas crianças e famílias

A diretora do Departamento de Proteção Especial (Dpes), Mariana Pimenta, destacou o impacto positivo do serviço. “O acolhimento familiar reforça a importância do cuidado integral, principalmente na primeira infância. Esse processo transforma vidas, tanto das crianças quanto das famílias acolhedoras”, afirmou.

A subsecretária de Assistência Social, Larrisa Garcez, também enfatizou o valor social da iniciativa. “Cada família que se dispõe a abrir seu lar e seu coração representa um gesto de amor, solidariedade e respeito à infância. A entrada de novas famílias fortalece a rede de acolhimento de Volta Redonda e amplia a proteção às nossas crianças e adolescentes”, completou.

Com a diplomação dessas novas famílias, a rede de acolhimento temporário do município ganha ainda mais força, ampliando as possibilidades de cuidado humanizado e apoio às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.