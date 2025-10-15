O encontro definiu parcerias para o estímulo da prática do esporte com segurança na cidade - Foto: Júlio Araújo/Semop

Volta Redonda - O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, se reuniu nessa terça-feira (14) com representantes da Associação de Pipeiros de Volta Redonda (APVR), na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João. O encontro definiu parcerias para o estímulo da prática do esporte com segurança na cidade.

Entre os pontos discutidos estiveram o apoio da Ordem Pública na realização de campanhas educativas sobre a prática de soltar pipas; a participação dos pipeiros em ações da Ordem Pública com a distribuição de antenas corta-pipas; e o reconhecimento dos praticantes do esporte a partir de uma carteirinha. Esse documento habilita o portador a praticar o esporte com a utilização da linha esportiva, assim como transportá-la dentro da cidade. Essa medida será discutida em breve, em uma reunião que incluirá o delegado titular da 93ª DP (Delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda), Vinícius Coutinho, e o comandante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), coronel Moisés Sardemberg.

“Sem dúvidas, que o nosso objetivo é auxiliar e garantir que a prática desse esporte seja feita da melhor forma possível e com segurança. Volta Redonda oferece um espaço seguro para a prática de soltar pipas com o Pipódromo Municipal e vem atraindo milhares de pessoas com a realização de festivais. Contem com a Ordem Pública para propagar práticas do bem, porque acreditamos que a lei mais eficiente é a educação”, disse Coronel Henrique.

O ex-vereador e atual secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha, intermediou a reunião entre o presidente e o vice-presidente da APVR, Jorge Luiz Rodrigues e Danilo Fonseca, respectivamente, com o secretário Coronel Henrique. Enquanto parlamentar, Buchecha atuou na interlocução entre os pipeiros e o Poder Executivo para a construção do Pipódromo Municipal.

Pipódromo municipal

Inaugurado pela prefeitura em 2023, o Pipódromo Cidclei Damasceno Gonzaga está localizado na Rodovia dos Metalúrgicos, ao lado da Casa de Portugal, e funciona todos os dias, das 7h às 18h. Desde a sua implantação se tornou um ponto de encontro para famílias e amigos adeptos ao esporte. Por fim de semana, o espaço costuma receber cerca de 300 pessoas, e durante festivais milhares de entusiastas e praticantes costumam se reunir no local, incluindo excursões de pipeiros de diversas cidades do país.