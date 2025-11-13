Alunos do último ano do ensino fundamental podem se inscrever até 5 de dezembro - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 13/11/2025 17:39

Volta Redonda - A Escola Intercultural Brasil-França, localizada no Colégio Estadual Piauí, no bairro Ponte Alta, abriu nesta quinta-feira (13) as inscrições para o 1º ano do ensino médio integral em 2026, destinadas a estudantes que vão concluir o 9º ano do ensino fundamental ainda neste ano. A unidade de ensino intercultural, que oferece aulas de francês e parte das disciplinas ministradas no idioma estrangeiro, terá 90 vagas disponíveis para o próximo ano.

Os interessados em se matricular na escola poderão se inscrever até 5 de dezembro no site matriculafacil.rj.gov.br, sendo que a inscrição pode ser feita pelos próprios alunos ou seus responsáveis. O resultado de alocação será divulgado a partir de 18 de dezembro, e a confirmação da matrícula, apenas de forma presencial, está agendada entre os dias 19 e 26 de janeiro de 2026.

O Colégio Estadual Piauí – Brasil-França é a terceira instituição de ensino no estado do Rio de Janeiro – e a primeira do Sul Fluminense – a contar com o ensino da língua francesa. A criação da escola pública bilíngue em Volta Redonda foi formalizada por meio de um acordo de cooperação assinado em 2022 pelo prefeito Antonio Francisco Neto. A escola iniciou suas atividades no ano letivo de 2023.

Novos horizontes, novas culturas

A diretora-geral do colégio, a professora Fernanda da Silva Coelho Terra, pontua que a unidade escolar trabalha com projetos interdisciplinares, tornando o aprendizado significativo e prazeroso. Além disso, a convivência com referências culturais francesas e brasileiras amplia a visão de mundo e a capacidade de compreender e respeitar diferentes culturas.

"Nossa escola oferece o ensino médio em período integral, com possibilidade de certificação internacional na conclusão do curso (DELF), fruto da parceria entre a Secretaria de Estado de Educação-RJ e o Consulado da França. Essa iniciativa amplia o acesso a intercâmbios, universidades estrangeiras e experiências de formação no exterior”, destaca a diretora.

O Colégio Estadual Piauí – Brasil-França está localizado na Rua Roterdam, nº 53, no bairro Ponte Alta. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 3343-1787 ou pelo WhatsApp (24) 998140261.