As apresentações vão reunir mais de 500 alunos participantes das aulas de dança oferecidas pela SmelFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda promove espetáculos gratuitos de dança no fim de semana
Apresentações serão de 28 a 30 de novembro, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., reunindo mais de 500 alunos dos grupos de dança dos ginásios do município
Volta Redonda inicia ações pela campanha ‘21 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher’
Trabalho de conscientização aconteceu em avenida do bairro Aterrado, com orientação, distribuição de panfletos e cartilha da Lei Maria da Penha
Prefeitura de Volta Redonda promove ‘Conexão Mega Cidadania’ no Santa Cruz e na Vila Santa Cecília nesta semana
Ação com serviços gratuitos para toda a família acontecerá nos dias 27 e 29, com atendimentos em saúde, assistência social, educação e cultura
Hemonúcleo de Volta Redonda recebe doação de 19 alunos do IFRJ no Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue
Ação faz parte da Semana do Doador Voluntário de Sangue, que segue até sexta-feira (28) com o objetivo de ampliar o número de doações
Volta Redonda conquista primeiro e segundo lugares na Etapa Estadual do II Prêmio Magda Soares
Após vencer a fase regional, município se destacou entre os 92 do estado, ficando na primeira posição da categoria Alfabetização e na segunda em Recomposição de Aprendizagens
Prazo para solicitação de desconto no IPTU 2025 de até 50% vai até sexta-feira (28) em Volta Redonda
Aposentados e pensionistas podem fazer o pedido pela internet ou de forma presencial em diversos pontos
