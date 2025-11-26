As apresentações vão reunir mais de 500 alunos participantes das aulas de dança oferecidas pela Smel - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 26/11/2025 14:50

Volta Redonda - Volta Redonda terá um fim de semana dedicado à arte, cultura e movimento. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), promove nos dias 28 (sexta-feira), 29 (sábado) e 30 de novembro (domingo), espetáculos gratuitos de dança no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal. As apresentações vão reunir mais de 500 alunos participantes das aulas de dança oferecidas pela Smel nos ginásios poliesportivos do município.

A abertura do evento será na sexta-feira (28), às 19h, com o espetáculo “Luz, Câmera e Emoção”, com apresentações das turmas dos ginásios do Açude, São Geraldo, Siderlândia, Jardim Vila Rica e Três Poços.

Já no sábado (29), serão duas sessões, às 14h e às 16h, do espetáculo “Mapa dos Sonhos Perdidos”. Sob direção de Roberta Protta e Yasmin Souza, se apresentam os alunos do ballet da Arena Voldac e dos ginásios do Retiro, Açude e Jardim Vila Rica.

Encerrando a programação, o clima natalino toma conta do teatro no domingo (30), às 18h, com o espetáculo “Um Natal Encantado”, apresentado pelo ballet da Arena Voldac e do ginásio do Santo Agostinho. A direção é de Júlia Vilas Boas, que promete uma apresentação repleta de magia e emoção.

“É com muita emoção que chegamos ao fim do ano e vamos ter a oportunidade de presenciar esses três dias de espetáculos, com quase 600 bailarinas e bailarinos, desde baby class, de 3 anos, até os adultos. A gente fica muito feliz de poder contribuir na formação dessas crianças, desses jovens, mães que também estão dançando. Eu tenho certeza que vamos nos emocionar. Durante os três dias, estaremos ao vivo pelo canal da Smel no Youtube”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, que aproveitou para agradecer a toda a equipe da Smel e ao prefeito Antonio Francisco Neto.